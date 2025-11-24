Lula: 'o povo africano ajudou a forjar a alma do Brasil'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (24) o título de Doutor Honoris Causa em Ciência Política, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, concedido pela Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, no mês de novembro. "O Brasil deve ao continente africano muito do que é. Devemos a nossa cor, a nossa música, a nossa fé, a nossa alegria e o nosso modo de ser. Foi o povo africano que ajudou a forjar a alma do Brasil”, afirmou ele durante evento em Brasília (DF). O intercâmbio comercial entre Brasil e Moçambique atingiu, em 2024, US$ 40,5 milhões, variação positiva de 27%, na comparação com 2023. A homenagem reconhece sua trajetória pública, além da contribuição do Brasil ao avanço da cooperação educacional e científica com o país africano.

Moçambique abriga uma das mais amplas carteiras de cooperação brasileira no mundo, com projetos implementados pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Desde 2015, foram formalizadas 67 iniciativas em diversas áreas, com aportes de US$ 9,6 milhões pela ABC. O país é o maior beneficiário de assistência técnica do Brasil na África.

No comércio entre os dois países, as exportações brasileiras totalizaram US$ 37,8 milhões em 2024 e as importações, US$ 2,7 milhões. Os principais produtos exportados pelo Brasil são carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, representando 40,8% das exportações. O principal produto importado pelo Brasil de Moçambique é o tabaco desqualificado ou desnervado, representando 95,3% das importações brasileiras.

“Eu já tenho muitos títulos, mas nenhum me emocionou como este, porque eu não sinto diferença entre vocês e eu. Sinto que nós somos iguais. Me sinto muito orgulhoso de estar recebendo essa honraria da Universidade de Maputo", acrescentou Lula.

Educação, avanços no ensino e a universidade

Ao destacar a educação, Lula afirmou que a Universidade de Maputo é símbolo da esperança no país e traduz os sonhos da nação moçambicana. O presidente reforçou a influência das ideias do educador brasileiro Paulo Freire em Moçambique.

“Seus métodos e sua filosofia ajudaram a formar gerações de professores, alfabetizadores e líderes comunitários. Este título que recebo é também uma homenagem a ele, e a todos os educadores moçambicanos e brasileiros que mantêm viva a chama do conhecimento e da liberdade”, afirmou o presidente.

Lula também lembrou os avanços no acesso ao ensino superior no Brasil desde 2003, com a criação de novas universidades, institutos federais e programas de permanência escolar. Sobre as iniciativas entre os dois países, ele mencionou o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

“O Brasil também possui iniciativas que permitem a jovens talentos de Moçambique e de outros países africanos forjarem seu conhecimento lado a lado com jovens brasileiros, tecendo, na sala de aula, o futuro integrado que tanto almejamos”, afirmou Lula.

A Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) tem sua origem no Instituto Superior Pedagógico (ISP), fundado em 1985 com a missão de formar professores e profissionais para o setor da educação em Moçambique. A instituição iniciou suas atividades com apenas três Faculdades: Matemática e Física; História e Geografia; e Pedagogia e Psicologia.

A Universidade se expandiu gradualmente com a criação de novas Faculdades, como a de Línguas e Química e Biologia, além de unidades de ensino superior fora da capital após a Independência Nacional. O ISP transformou-se em Universidade Pedagógica (UP) em 1995 e se expandiu nacionalmente. Em 2018, alcançou um corpo estudantil de 61 mil estudantes.

Combate à fome

O líder brasileiro destacou o combate à fome, mencionando iniciativas brasileiras, como o programa Fome Zero e o Bolsa Família. E citou o convite aos ministros da agricultura da África para visitar o Brasil e conhecer as experiências brasileiras, além da iniciativa Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que tem Moçambique como membro fundador.

“A África tem o solo fértil e uma juventude vibrante. Com cooperação para a produção de alimentos e fortalecimento da agricultura familiar e da pesquisa científica, terá o futuro mais promissor do planeta”, ressaltou.

O reitor da Universidade, Doutor Jorge Ferrão, destacou a gratidão de Moçambique ao Brasil e descreveu o presidente Lula como um aliado convicto da educação, ciência e tecnologia. “Recebê-lo hoje é receber um professor de humanidade, também um professor do Ubuntu, como dizemos nesta região do continente, um defensor dos direitos humanos e um incansável promotor da justiça social. Este título sela o vínculo que o torna ligado à nossa universidade, às universidades moçambicanas e como docente em Moçambique”, registrou.

Futuro científico

O reitor também ressaltou que mais de 30% dos quadros de alto escalão científico da academia moçambicana, entre mestres e doutores, foram formados em instituições de ensino superior brasileiras com o apoio do povo brasileiro.

“O impacto intangível dos quadros moçambicanos formados no Brasil, maioritariamente em seus mandatos presidenciais, enraíza o futuro científico e tecnológico do nosso país, contribuindo para delinear o caráter singelo de Moçambique no mundo”, afirmou.

Liderança política

O diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da universidade, Doutor Bernardino Cordeiro Feliciano, destacou que a iniciativa de conceder o título nasceu pelo reconhecimento da liderança política contemporânea com impacto acadêmico, ético e civilizacional de Lula.

“A sua ação governativa demonstrou que o crescimento econômico só tem significado quando se traduz em dignidade, equidade, inclusão, melhoria real da vida das pessoas. O presidente Lula foi e continua a ser um dos maiores impulsionadores do diálogo Sul-Sul, construindo pontes sólidas com Moçambique e com o continente africano, sempre com respeito, reciprocidade e visão estratégica”, ressaltou.

50 anos

A visita de Lula ocorre no contexto do 50º aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e Moçambique e do Cinquentenário da Independência do país africano. O Brasil mantém relações diplomáticas com Moçambique desde 15 de novembro de 1975, ano da independência do país, declarada em 25 junho e imediatamente reconhecida pelo Brasil.

Agenda

Ainda nesta segunda-feira (24/11), o presidente Lula fez declaração à imprensa ao lado do presidente moçambicano, Daniel Chapo. Na solenidade, houve a assinatura de nove atos de cooperação, em áreas como aviação, assistência jurídica, agricultura, diplomacia, empreendedorismo, saúde, educação, cultura e comércio exterior.