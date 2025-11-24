Brasil e Moçambique adotam 9 atos e comunicado conjunto

247 - Brasil e Moçambique assinaram nesta segunda-feira (24) um total de nove atos e divulgaram um comunicado conjunto, em meio à visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e às reuniões com o presidente do país, Daniel Chapo.

Os atos firmados envolvem áreas como cooperação aérea, empreendedorismo e questões jurídicas. No comunicado conjunto, destacam-se os seguintes trechos:

- Os Presidentes reafirmaram a importância de consolidar e aprofundar os laços históricos, culturais e de amizade entre os dois povos e países, no marco do Cinquentenário da Independência de Moçambique e, igualmente, dos 50 anos de relações diplomáticas.

- Os Presidentes ressaltaram que a expansão da oferta de energia acessível, confiável e sustentável é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de ambos os países, em especial para apoiar populações em regiões remotas e reduzir custos estruturais.

- O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou o trabalho realizado pela República de Moçambique durante o mandato 2023-2024 como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Destacaram a urgência da reforma do Conselho de Segurança, particularmente a ampliação do órgão nas categorias de Membros Permanentes e Não Permanentes, de modo a aumentar a representação, no Conselho, de países em desenvolvimento de regiões não representadas ou sub-representadas, como África, América Latina e Caribe. O Chefe de Estado brasileiro manifestou seu apreço pelo reiterado apoio de Moçambique à aspiração do Brasil de ocupar um assento permanente em um Conselho de Segurança reformado.

- Os Chefes de Estado destacaram o papel do Brasil e de Moçambique como membros fundadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e comprometeram-se a enfrentar esses desafios por meio da cooperação bilateral e multilateral.