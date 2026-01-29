TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasília

      Lula passa por exames antes de cirurgia de catarata

      Procedimento está previsto para esta sexta-feira

      Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quinta-feira (29), exames médicos pré-operatórios como preparação para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, programada para esta sexta-feira (30). O procedimento integra o acompanhamento de rotina da saúde do chefe do Executivo e não provocou alterações relevantes em sua agenda oficial, conforme informado pelo Palácio do Planalto. 

      Após a realização dos exames, Lula mantém suas atividades institucionais. De acordo com a nota, o presidente segue, no período da tarde, com despachos regulares na Granja do Torto.

      A cirurgia de catarata é um procedimento comum, especialmente em pacientes da faixa etária do presidente, e costuma ter recuperação rápida.

      Artigos Relacionados

      Tags