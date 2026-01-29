Lula passará por cirurgia nesta sexta-feira (30), diz Presidência

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido nesta sexta-feira (30) a uma segunda cirurgia de catarata. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Presidência da República, que confirmou também a realização de exames pré-operatórios na quinta-feira (29), em Brasília (DF).

Detalhes médicos sobre o procedimento foram comentados pelo oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor-executivo do Instituto Penido Burnie, em declarações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo. Conforme o especialista, a catarata é uma condição comum associada ao envelhecimento e costuma se manifestar com maior frequência após os 55 anos.

De acordo com o médico, a catarata ocorre devido à opacificação do cristalino, estrutura localizada atrás da íris. “Nós nascemos com uma lente atrás do colorido do olho (cristalino). Com o passar dos anos, ela fica opaca, sobretudo a partir dos 55 anos”, explicou Leôncio Queiroz Neto.

O oftalmologista acrescentou que outros fatores também podem contribuir para o desenvolvimento da doença, entre eles tratamentos oncológicos. Segundo ele, procedimentos como quimioterapia e radioterapia aumentam o risco de catarata. O presidente Lula foi submetido a esse tipo de tratamento em 2011, após ser diagnosticado com câncer na laringe.

Ainda conforme o especialista, antes da cirurgia são realizados exames detalhados para avaliar as condições visuais do paciente. No caso do presidente, a preparação inclui a análise da acuidade visual, a verificação do grau de comprometimento do cristalino, o exame de fundo de olho e a medição da pressão ocular, a fim de assegurar a saúde geral da visão antes da intervenção.

A cirurgia de catarata é considerada um procedimento oftalmológico seguro e amplamente realizado, especialmente em pacientes idosos, e integra o acompanhamento médico regular do presidente da República.