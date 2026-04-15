Lula pede jantar com senadores para articular apoio a Messias no STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a organização de um jantar com senadores para reforçar a articulação política em torno da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). A estratégia busca consolidar apoio no Senado antes da sabatina prevista para o fim de abril. As informações são do G1.

Lula pediu que o encontro ocorra na residência oficial do Senado Federal, com o objetivo de intensificar o contato direto com parlamentares e garantir votos favoráveis à nomeação. A indicação de Messias, atual advogado-geral da União, está sob relatoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Articulação política e agenda no Senado

A sabatina de Jorge Messias na CCJ está marcada para o dia 29 de abril, etapa fundamental para que o nome avance ao plenário do Senado. A movimentação do Palácio do Planalto ocorre em meio à necessidade de consolidar maioria entre os senadores.

Durante conversa no Palácio do Planalto, Lula e Alcolumbre trataram da organização do encontro. Em tom descontraído, houve troca de falas entre os dois. “Qual sua agenda?”, perguntou o presidente. Alcolumbre respondeu: “Se o senhor ficar perguntando da minha agenda eu também vou querer saber da sua”.

O presidente do Senado sugeriu que o jantar também poderia ocorrer no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, como alternativa para reunir os parlamentares.

Contexto político e movimentação recente

O pedido de Lula foi feito na terça-feira (14), durante evento de posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto. A cerimônia marcou a presença de Alcolumbre na sede do Executivo após um período de afastamento de eventos no local.

Apesar da intenção de realizar o jantar ainda nesta semana, a agenda do presidente do Senado já incluía compromissos prévios. Além disso, Lula tem viagem internacional programada para a Europa a partir de quinta-feira (16), durante o feriado de Tiradentes, o que pode influenciar o calendário da articulação.