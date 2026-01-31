Lula tem boa evolução após cirurgia de catarata

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou evolução satisfatória no primeiro dia de pós-operatório após passar por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento foi realizado na sexta-feira (3), no CBV Hospital de Olhos, em Brasília, sem registro de intercorrências. Neste sábado (31), o presidente realizou uma avaliação médica de rotina na clínica Mirar Oftalmologia, também na capital federal, com exames oftalmológicos dentro dos parâmetros esperados para o período, segundo informações oficiais do Palácio do Planalto. A previsão é que Lula retorne às atividades de rotina na segunda-feira, dia 2.

Ainda conforme o comunicado oficial, o presidente segue sob acompanhamento habitual das equipes médicas lideradas pelo professor doutor Roberto Kalil Filho e pela doutora Ana Helena Germoglio.