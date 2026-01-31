Para 37,6%, mais pobres melhoraram de vida com Lula, aponta Paraná Pesquisas

247 - A situação financeira da população mais pobre do Brasil melhorou, na percepção de uma parcela significativa dos brasileiros, segundo um levantamento de alcance nacional divulgado neste sábado (31). Os dados indicam que mais de um terço dos entrevistados avalia que houve avanço nas condições de vida dos segmentos mais vulneráveis durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelando uma percepção positiva específica sobre esse grupo social.

De acordo com o recorte voltado à população de menor renda, 37,6% dos entrevistados afirmam que a situação dos mais pobres melhorou ao longo do atual governo. Em sentido oposto, 31,5% consideram que houve piora nas condições econômicas desse grupo, enquanto 27,6% dizem que o cenário permaneceu igual, sem mudanças perceptíveis no período analisado

A pesquisa também aferiu a avaliação geral dos brasileiros sobre a própria situação financeira. Nesse caso, os resultados mostram um quadro de maior equilíbrio entre percepções negativas, positivas e de estabilidade. Para 31,1% dos entrevistados, a condição financeira pessoal piorou durante o governo Lula. Outros 30,1% afirmam que houve melhora, enquanto 37,2% dizem não ter percebido alterações relevantes

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026 e ouviu 2.080 pessoas em todas as regiões do país. As entrevistas foram realizadas entre os dias 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Segurança pública

A área da segurança pública aparece com avaliação majoritariamente negativa entre os entrevistados. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, 44,3% da população afirmam que a situação da segurança pública piorou durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já 32,4% avaliam que o cenário permaneceu igual, enquanto apenas 20% dizem que houve melhora na área, percentual inferior ao dos que não perceberam mudanças

Saúde pública

A pesquisa também investigou a percepção da sociedade sobre a situação da saúde pública no país. Os resultados mostram avaliações distribuídas de forma relativamente equilibrada, com leve predominância de estabilidade. Para 34,4% dos entrevistados, a situação da saúde permaneceu igual. Outros 33,8% consideram que houve piora, enquanto 28,6% afirmam que o setor apresentou melhora durante o atual governo