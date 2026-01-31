Recorde de empregos vai reeleger Lula já no 1º turno, afirma Lenir de Assis

247 - O mercado de trabalho brasileiro encerrou 2025 com indicadores inéditos, que, na avaliação da deputada federal Lenir de Assis (PT-PR), tendem a influenciar diretamente o quadro eleitoral de outubro. A taxa média de desemprego caiu para 5,6% no ano, o menor nível desde o início da série histórica, e recuou para 5,1% no último trimestre, encerrado em dezembro, confirmando uma trajetória contínua de melhora ao longo do período, segundo dados divulgados na sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao comentar os números, Lenir de Assis afirmou que o desempenho econômico e social cria um ambiente favorável à recondução do atual presidente. “Desemprego na mínima histórica, com recorde de empregos formais. Inflação sob controle. Dólar despencando. Políticas públicas contra a desigualdade e por justiça social. Não é discurso. É trabalho dando resultado. Por isso vamos reeleger Lula no primeiro turno”, declarou a parlamentar, ao analisar os impactos do cenário econômico sobre as eleições.

De acordo com o IBGE, o total de pessoas ocupadas no Brasil atingiu 103 milhões em 2025, o maior patamar já registrado. O avanço foi impulsionado principalmente pelo crescimento do emprego formal e pela expansão do setor de serviços, que sustentaram a geração de vagas ao longo do ano.

No mesmo período, o número de desocupados apresentou queda significativa, passando de cerca de 7,2 milhões em 2024 para 6,2 milhões em 2025. O movimento reforça a percepção de uma recuperação mais sólida do mercado de trabalho, com redução consistente do desemprego e maior estabilidade nas relações de trabalho.

Outro dado destacado pelo instituto foi a taxa de subutilização da força de trabalho, que alcançou o menor nível da série histórica, acompanhada pela diminuição da informalidade. Além disso, o rendimento médio real habitual subiu para aproximadamente R$ 3.560, enquanto a massa de rendimentos chegou ao maior valor já registrado.

O conjunto dos indicadores mostra que a melhora no emprego veio acompanhada de aumento de renda e de maior segurança econômica para os trabalhadores, elementos que, na análise de Lenir de Assis, reforçam a avaliação positiva do governo e ajudam a explicar o cenário eleitoral que, segundo ela, aponta para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno.