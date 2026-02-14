“Minha senadora” no DF, diz Carlos Bolsonaro sobre Michelle

247 - O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), declarou neste sábado (14) apoio a uma possível candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Em publicação nas redes sociais, o filho de Jair Bolsoanro afirmou: “São duas vagas ao Senado em todos os estados e no Distrito Federal e minha senadora no DF é Michelle”.

Apesar da manifestação pública de apoio, Michelle ainda não confirmou se disputará o cargo nas próximas eleições. Atualmente, ela está afastada das atividades do Partido Liberal por motivos de saúde e para acompanhar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle reagiu após o senador Flávio Bolsonaro — que é apontado como pré-candidato à Presidência — anunciar que ela concorreria ao Senado. A ex-primeira-dama, no entanto, adotou tom cauteloso ao comentar o tema.

“O meu futuro político eu entrego nas mãos de Deus”, afirmou. Ela acrescentou: “Recebo com carinho as manifestações do povo brasiliense que deseja que eu os represente em um cargo majoritário. Como tudo em minha vida, o meu futuro político eu entrego nas mãos de Deus. Digo novamente, com o coração em paz: a minha prioridade é e sempre será o meu marido e minhas filhas”.

Durante entrevista à Jovem Pan na sexta-feira (13), Flávio Bolsonaro também comentou os planos eleitorais da família. Segundo ele, o único integrante que não deve disputar eleição será Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Já o filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.