Flávio Bolsonaro e Tarcísio se reúnem em SP em meio à tensão eleitoral

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), devem se reunir nesta quinta-feira (12), na capital paulista. O encontro acontece cerca de um mês após um período de tensão entre o chefe do Executivo estadual e integrantes do grupo político ligado a Jair Bolsonaro (PL). Segundo a coluna Brasília Hoje, da Folha de São Paulo, a expectativa é que a conversa trate do cenário eleitoral de 2026 e de possíveis alianças no campo da direita.

Articulações para 2026

Aliados dos dois políticos avaliam que a reunião poderá marcar uma nova etapa na relação entre Tarcísio e o núcleo bolsonarista. O governador mantém interlocução com lideranças influentes do centrão, grupo que tem resistido a firmar uma coligação com o PL, partido de Flávio.

O desgaste teve início após filhos de Jair Bolsonaro (PL) e outros parlamentares bolsonaristas pressionarem publicamente Tarcísio para que declarasse apoio inequívoco à pré-candidatura presidencial de Flávio. No entorno do ex-mandatário, a leitura era de que o governador ainda buscava se consolidar como possível alternativa ao Palácio do Planalto.

STF e repercussão política

Também contribuíram para a tensão as conversas de Tarcísio e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de viabilizar a prisão domiciliar do ex-mandatário, condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo STF por tramar um golpe de Estado. Integrantes do grupo político interpretaram o movimento como um gesto com impacto eleitoral.

No auge da crise, em janeiro, o governador chegou a adiar por uma semana a visita que faria a Jair Bolsonaro na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília. O adiamento ocorreu após declaração de Flávio Bolsonaro de que o encontro serviria para que o ex-mandatário reforçasse ao governador que sua reeleição em São Paulo seria fundamental para o grupo.

Reaproximação e novos encontros

No fim de janeiro, Tarcísio esteve com Jair Bolsonaro na capital federal, em um gesto interpretado como tentativa de reaproximação. Na ocasião, reafirmou apoio à pré-candidatura de Flávio e confirmou que disputará a reeleição ao governo paulista.

Nesta quarta-feira (11), o governador voltou a Brasília e se reuniu com quatro ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes, para tratar do Programa de Apoio à Gestão e Responsabilidade Fiscal (Propag), voltado ao pagamento de dívidas estaduais. Entre bolsonaristas, havia expectativa de que ele também reforçasse o pedido de prisão domiciliar durante os encontros.