Flávio Bolsonaro afirma que Zema "seria um grande nome para vice" nas eleições

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, na quarta-feira (11), que os palanques eleitorais do Sudeste devem oferecer condições mais favoráveis ao campo bolsonarista nas eleições de 2026 em comparação com o último pleito presidencial. A declaração foi feita durante participação na CEO Conference 2026, promovida pelo banco BTG, em São Paulo.

No encontro, Flávio mencionou nominalmente os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, ao tratar da articulação política para consolidar apoios regionais.

Ao comentar o cenário mineiro, o senador elogiou a gestão de Zema e não descartou uma eventual composição na chapa presidencial. “O Zema seria um grande nome para ser vice. Não estou fazendo um convite, quero respeitar o momento do Novo por ter lançado o Zema como pré-candidato a presidente da República”, declarou. Segundo ele, o anúncio do nome que integrará a vice-presidência deverá ocorrer em um “futuro não muito distante”.

Flávio também destacou que o governador mineiro “fez um excelente trabalho” à frente do estado e citou a existência de “grandes lideranças dentro do PL” em Minas Gerais, mencionando o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

No mesmo evento, horas depois, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, igualmente fez acenos a Zema. Diante da plateia, afirmou: “Olha, o Romeu Zema, nós temos que ter respeito por ele em relação a sua candidatura. Ele tem dito que é candidato a presidente da República. Tem o nosso respeito, tem a nossa torcida para que faça uma bela campanha. E estaremos juntos no segundo turno”.

Kassab acrescentou: “É, porque ele (Zema) tem que se colocar como candidato e tem o nosso respeito. Junto de uma aliança com o Matheus Simões, que é o seu vice-governador, que é uma grande promessa da administração pública. Tem sido um excelente gestor em Minas Gerais e vai ser um grande governador”.

O cenário político em Minas Gerais é marcado por incertezas. Há dúvidas sobre a viabilidade eleitoral de Matheus Simões (PSD), atual vice-governador, além da indefinição sobre quem contará com o apoio da família Bolsonaro no estado — se o senador Cleitinho (Republicanos), que lidera pesquisas, ou o próprio Simões.

Em relação a São Paulo, Flávio Bolsonaro afirmou esperar uma vitória expressiva de Tarcísio de Freitas, avaliando que o desempenho do governador poderá impulsionar sua própria votação no maior colégio eleitoral do país. Segundo ele, candidaturas de centro-direita fora desse eixo teriam dificuldades na disputa estadual.

O senador reconheceu que, após o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência, houve um “ruidozinho” na relação com Tarcísio, mas ressaltou que o governador já declarou apoio a ele “diversas vezes”. “Eu sempre tive uma relação muito direta e transparente com o meu amigo Tarcísio, sou fã dele, tenho certeza que ele é uma pessoa genial. Eu vou estar com o Tarcísio na próxima quinta-feira e vamos estar mais alinhados do que nunca”, afirmou.

Flávio ainda mencionou que havia resistência inicial ao seu nome dentro do campo político, mas que o cenário teria mudado com a divulgação de levantamentos recentes. Na quarta-feira (11), a pesquisa Quaest apontou redução na diferença de intenção de votos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador, que caiu de nove para seis pontos percentuais.