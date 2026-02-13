Michelle deve disputar vaga ao Senado pelo DF, diz Flávio Bolsonaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, declarou que Michelle Bolsonaro (PL) deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal nas próximas eleições. De acordo com o jornal O Globo, a afirmação foi feita em entrevista à rádio Jovem Pan, quando Flávio detalhou o cenário político familiar e as articulações para o pleito.

“Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, então o Carlos (Bolsonaro) é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan (Bolsonaro) é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina (…). A Michelle (Bolsonaro), ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal, então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua”, disse Flávio.

Flávio acrescentou que apenas um dos irmãos não deverá participar da eleição. De acordo com o senador, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, não será candidato. Jair Bolsonaro (PL), pai do parlamentar, encontra-se inelegível após condenação no Supremo Tribunal Federal relacionada à trama golpista.

Pesquisa Genial/Quaest

No mesmo contexto político, a pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira apontou diminuição da diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno na disputa presidencial. O levantamento sugere a manutenção de um cenário polarizado ao Palácio do Planalto.

De acordo com os dados, Lula aparece com 43% das intenções de voto contra 38% de Flávio, diferença de cinco pontos percentuais. Em dezembro, a vantagem do presidente era de dez pontos, com 46% contra 36%.

A pesquisa, primeira rodada após a tentativa de setores da oposição de articular uma alternativa no PSD, indica espaço restrito para candidaturas fora do eixo Lula-Bolsonaro. Os governadores Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, apresentaram desempenho inferior ao registrado em janeiro. Já Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, mantiveram índices semelhantes aos da rodada anterior.

Em um eventual confronto direto entre Lula e Ratinho Junior, o governador paranaense soma 35%, enquanto o presidente marca 43%. Caiado e Leite tiveram resultados próximos aos observados antes de serem apresentados como pré-candidatos do PSD.

Consolidação entre eleitores da direita

Os dados da Quaest também apontam fortalecimento de Flávio Bolsonaro entre eleitores identificados como bolsonaristas. Em cenário de primeiro turno contra Lula e Ratinho Junior, o senador passou de 82% para 92% das intenções de voto nesse segmento entre janeiro e fevereiro.

Entre os eleitores classificados como “direita não bolsonarista”, o apoio ao parlamentar cresceu de 59% para 65%. A pesquisa indica ainda avanço entre os chamados “independentes”: no segundo turno contra Lula, 26% desse grupo declaram voto em Flávio, enquanto 31% optam pelo presidente. Em dezembro, a diferença era de 14 pontos percentuais.

No mesmo período, Ratinho Junior perdeu espaço entre os bolsonaristas. Em cenário com Lula e Flávio, seu apoio nesse grupo caiu de 7% para 1%. Mesmo em eventual segundo turno contra o presidente, o desempenho do governador entre os eleitores mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro recuou de 70% para 60%.

A pesquisa também aponta aumento da percepção positiva, entre eleitores de direita, quanto à escolha de Flávio como nome apoiado pelo ex-mandatário para a disputa presidencial. Entre os integrantes da “direita não bolsonarista”, 71% consideram acertada a indicação, ante 55% no ano anterior. Entre os bolsonaristas, o índice chega a 89%.

Por outro lado, o levantamento mostra que 49% dos entrevistados afirmam não votar em um candidato apoiado por Bolsonaro, percentual que permanece estável. A maioria dos eleitores consultados (57%) também declara que Lula não merece um novo mandato.