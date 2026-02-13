Flávio Bolsonaro detalha planos eleitorais do clã para 2026 e cita nomes ao Senado e à Câmara

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que integrantes do clã Bolsonaro já têm encaminhamento para disputar cargos nas eleições de 2026, incluindo vagas no Senado e na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, enquanto Carlos Bolsonaro e Jair Renan buscarão mandatos por Santa Catarina. As declarações foram dadas durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Flávio detalhou os planos eleitorais da família sem a participação de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que está preso em Brasília após condenação por tentativa de golpe de Estado. Durante a entrevista, o senador afirmou que Eduardo Bolsonaro permanecerá fora do Brasil e que os familiares atuarão de forma coordenada, inclusive no ambiente digital.

Ao explicar o cenário, Flávio disse que todos devem disputar algum cargo e indicou as candidaturas em andamento. "Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora [...] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal", declarou.

Ainda segundo Flávio, a estratégia da família nas eleições será dividir responsabilidades e ampliar a atuação em redes sociais. "Vai ficar cada um me ajudando dentro da sua área e na internet", afirmou o senador durante a entrevista.

Vice ainda indefinido na chapa presidencial

Durante a conversa, Flávio Bolsonaro também foi questionado sobre quem poderá ser seu vice na disputa presidencial. Ele afirmou que a definição ainda não foi tomada e que a escolha será feita mais adiante, levando em conta articulações partidárias.

"O vice é uma coisa que se decide mais para frente, de verdade, e é uma posição que pode ser usada para atrair um partido para a sua posição. E só pode ser de um partido", disse.

Segundo o senador, antecipar esse anúncio poderia comprometer o processo de formação de alianças. Na avaliação dele, anunciar um vice agora poderia afastar partidos que eventualmente poderiam integrar sua base de apoio, além de estimular siglas não contempladas a aderirem a outras candidaturas.

As declarações ocorrem em meio à movimentação do PL para consolidar sua estratégia eleitoral para 2026, com Flávio apresentado como pré-candidato à Presidência e com integrantes da família Bolsonaro distribuídos em possíveis disputas ao Legislativo.