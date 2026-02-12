Flávio Bolsonaro tem vantagem sobre Lula em SP, diz Paraná Pesquisas

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial entre eleitores do estado de São Paulo. É o que indica levantamento divulgado nesta quinta-feira (12/2), que avaliou diferentes cenários de intenção de voto no maior colégio eleitoral do Brasil.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Paraná Pesquisas e inclui simulações tanto de primeiro quanto de segundo turno. O estudo aponta ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também superaria Lula em eventual disputa no estado.

No primeiro cenário estimulado — quando os entrevistados escolhem entre nomes apresentados em lista — Flávio Bolsonaro soma 37,8% das intenções de voto, enquanto Lula registra 33,7%. Na mesma simulação aparecem Ratinho Junior (PSD), com 8,2%; Romeu Zema (Novo), com 3,2%; Tereza Cristina (Progressistas), com 2,7%; Renan Santos (Missão), com 2,2%; e Aldo Rebelo (DC), com 1,3%. Votos em branco, nulos ou em nenhum candidato chegam a 6,8%, e 4,1% não souberam ou não opinaram.

Em outro cenário estimulado, com a presença de Tarcísio de Freitas, o governador alcança 40,3%, contra 33,9% de Lula. Romeu Zema aparece com 4,7%, seguido por Tereza Cristina (3,0%), Renan Santos (2,7%) e Aldo Rebelo (1,2%). Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 8,8%, e 5,5% não responderam.

Na pesquisa espontânea — modalidade em que o eleitor menciona livremente o nome de sua preferência — Lula lidera, com 21,1% das citações. Flávio Bolsonaro é lembrado por 14,4% dos entrevistados, enquanto Tarcísio de Freitas aparece com 3,3%. Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi citado por 5,1% dos participantes.

O levantamento também projetou três cenários de segundo turno em São Paulo, e em todos eles Lula ficaria atrás dos adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, o senador registra 49,1%, ante 38,2% do presidente. Brancos e nulos somam 7,8%, e 4,9% não souberam ou não opinaram.

Em eventual disputa entre Tarcísio e Lula, o governador teria 53,7%, enquanto o presidente alcançaria 36%. Votos em branco ou nulos representam 6%, e 4,2% não responderam. Já em um cenário entre Ratinho Junior e Lula, o governador do Paraná aparece com 47,5%, contra 37% do petista. Brancos e nulos chegam a 9,8%, e 5,7% não opinaram.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.580 eleitores paulistas presencialmente entre 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07683/2026.