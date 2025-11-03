Ministra Isabel Gallotti deve votar pela cassação de Cláudio Castro

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Isabel Gallotti deve votar pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), por abuso de poder econômico. A informação foi publicada nesta segunda-feira (3) pela coluna de Mônica Bergamo.

A magistrada é relatora da ação, que foi pautada para a sessão de terça (4). A condenação pode torná-lo inelegível. Ainda segundo a colunista, é possível que um dos ministros do TSE peça vista após o voto condenatório de Gallotti. Outra possibilidade é a maioria dos juízes do tribunal adiar o julgamento.

A chacina deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no último dia 28, na zona norte do município do Rio. Foi a ação policial mais letal da história do estado.



