TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasília

      Ministra Isabel Gallotti deve votar pela cassação de Cláudio Castro

      A magistrada é relatora da ação, que foi pautada para a sessão de terça (4)

      Rio de Janeiro (RJ) - 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Isabel Gallotti deve votar pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), por abuso de poder econômico. A informação foi publicada nesta segunda-feira (3) pela coluna de Mônica Bergamo

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      A magistrada é relatora da ação, que foi pautada para a sessão de terça (4). A condenação pode torná-lo inelegível. Ainda segundo a colunista, é possível que um dos ministros do TSE peça vista após o voto condenatório de Gallotti. Outra possibilidade é a maioria dos juízes do tribunal adiar o julgamento.

      A chacina deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no último dia 28, na zona norte do município do Rio. Foi a ação policial mais letal da história do estado. 


      Artigos Relacionados

      Tags