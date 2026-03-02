Ministro do TCU promove curso de R$ 4 mil sobre como evitar condenações

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler passou a oferecer um curso no valor de R$ 4 mil com orientações sobre como evitar condenações na Corte de Contas. A iniciativa foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e envolve palestras voltadas a temas como contratações públicas sem licitação.

Zymler gravou um vídeo nas dependências do próprio tribunal para divulgar o conteúdo das aulas. Procurado para comentar a oferta do curso e o uso do espaço institucional na gravação do material promocional, o ministro não quis se manifestar.

O curso anunciado aborda estratégias e procedimentos relacionados a contratações diretas pela administração pública, tema frequentemente analisado pelo TCU. A Corte é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos federais e julgar a regularidade de atos administrativos que envolvem dinheiro público.

A divulgação do curso chamou atenção pelo fato de partir de um integrante do próprio tribunal encarregado de julgar gestores e autoridades. O TCU tem como atribuição constitucional examinar a legalidade e a legitimidade de despesas públicas, além de aplicar sanções em casos de irregularidades.

Até o momento, Benjamin Zymler não apresentou esclarecimentos públicos sobre a compatibilidade da atividade privada com o cargo que ocupa na Corte de Contas.