MJSP cria escola sobre drogas com R$ 24 milhões em ações

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lança nesta terça-feira (2), às 14h, em Brasília, a Escola Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Esnad), com um pacote de cursos, pesquisas, parcerias e ações institucionais que prevê cerca de R$ 24 milhões em investimentos para os próximos anos.

De acordo com o MJSP, a cerimônia ocorrerá nas Salas Modulares do Palácio da Justiça e reunirá o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, a secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, e representantes de instituições parceiras.

A nova escola ficará vinculada à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). O órgão criou a Esnad para reforçar a formação continuada de profissionais, estimular pesquisas e ampliar a produção de conhecimento em políticas públicas voltadas ao tema das drogas e à gestão de ativos.

Esnad vai atuar em formação e pesquisa

A criação da Escola Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos representa uma nova etapa na estruturação das ações do MJSP para qualificar servidores, gestores, pesquisadores e profissionais que atuam direta ou indiretamente na área.

Durante o lançamento, o ministério apresentará novas parcerias com universidades e órgãos públicos. A programação também incluirá o anúncio de cursos, projetos de pesquisa e iniciativas de cooperação institucional.

A proposta da Esnad busca organizar, em uma mesma estratégia, ensino, produção acadêmica e articulação entre instituições. O objetivo informado pelo ministério envolve fortalecer políticas sobre drogas com base em formação técnica e conhecimento aplicado.

Investimentos somam R$ 24 milhões

As ações que o MJSP apresentará durante a solenidade somam aproximadamente R$ 24 milhões em investimentos previstos para os próximos anos. O pacote inclui iniciativas educacionais, projetos de pesquisa e novas frentes de cooperação.

A Senad conduz a agenda no âmbito do ministério e terá papel central na implantação da escola. A secretaria atua na formulação de políticas sobre drogas e na gestão de ativos, área que envolve instrumentos institucionais ligados ao enfrentamento de ilícitos e à administração de bens.

Parcerias com universidades e órgãos públicos

O lançamento da Esnad também marcará a ampliação da rede de parceiros do MJSP. O ministério anunciará acordos com universidades e instituições públicas para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e cooperação.

A presença de representantes de instituições parceiras na cerimônia reforça o caráter interinstitucional da iniciativa. A escola pretende reunir diferentes áreas de conhecimento para apoiar políticas públicas e fortalecer a capacidade técnica do Estado.

Credenciamento da imprensa

Jornalistas interessados em acompanhar o lançamento devem enviar nome completo, CPF e telefone para o e-mail imprensa@mj.gov.br até as 13h desta terça-feira (2). O MJSP informou que permitirá a entrada de apenas uma equipe por veículo de comunicação.

Serviço:

Lançamento da Escola Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Esnad).

Data: 2 de junho, terça-feira.

Horário: 14h.

Local: Salas Modulares, Palácio da Justiça – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília (DF).