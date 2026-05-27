Ministério da Justiça firma parceria com Uber para ampliar buscas por crianças e adolescentes desaparecidos

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmou nesta quarta-feira (27) um acordo de cooperação técnica com a Uber para ampliar o alcance do Alerta Amber no Brasil. O sistema emergencial é voltado à localização de crianças e adolescentes desaparecidos ou vítimas de sequestro. As informações são do SBT News.

A parceria transforma a Uber na primeira empresa de mobilidade do país a integrar a iniciativa criada em 2023. Com o acordo, usuários e motoristas parceiros da plataforma passarão a receber notificações emergenciais sobre casos registrados nas proximidades. Os alertas terão foto, idade, características físicas, roupas usadas no momento do desaparecimento e orientações sobre quem deve ser acionado em caso de informações.

Como funciona o sistema

O sistema funciona a partir de notificações feitas pela Polícia Civil. Após a confirmação do caso, os avisos são enviados pelas redes sociais, como Facebook e Instagram, e agora também pelo aplicativo da Uber. As notificações alcançarão pessoas em um raio de até 160 quilômetros do local onde a criança ou adolescente foi visto pela última vez.

O alerta permanecerá ativo por 24 horas, período considerado decisivo para as buscas. Segundo o Ministério da Justiça, a expectativa é ampliar a rede de apoio às forças de segurança nas primeiras horas após os desaparecimentos.

São Paulo fora do programa

São Paulo é o único estado brasileiro que ainda não aderiu ao sistema. De acordo com o ministério, o governo paulista optou por não integrar o programa até o momento, embora ainda exista possibilidade de adesão futura.

O anúncio ocorre em meio ao aumento de registros de desaparecimentos de crianças e adolescentes no país. Conforme dados apresentados pela pasta, mais de 20 mil casos foram contabilizados apenas em 2025.