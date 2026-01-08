Moraes intima diretor de hospital onde Bolsonaro estava internado

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes assinou um mandado de intimação para que o Diretor do Hospital DF Star/DF, Allisson Barcelos Borges, preste esclarecimento sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL).

Nessa quarta (7), Bolsonaro passou por exames no hospital DF Star, em Brasília (DF), após ter sofrido uma queda. O acidente ocorreu seis dias após receber alta. O ex-mandatário foi internado após passar por procedimentos médicos para tratar uma hérnia e um quadro de soluços.

Atualmente, o político da extrema-direita está em uma cela da Polícia Federal e sofreu a queda na cela, durante a madrugada desta terça-feira (6). Moraes deve verificar a possibilidade de que os exames sejam feitos no sistema penitenciário.

Advogados também reclamaram da cela da PF. A corporação informou que não é possível "reduzir significativamente", com "medidas simples ou pontuais", o ruído no sistema de ar-condicionado do local em que o político da extrema-direita está preso.

A defesa do ex-mandatário, condenado a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista, tem pedido ao Judiciário que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. Ele foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.