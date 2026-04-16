'Não adianta fugir. Quem ataca a democracia precisa responder pelos seus atos', diz líder do PT sobre Zambelli

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), alertou nesta quinta-feira (16) para a importância da iniciativa anunciada pela Justiça da Itália, que autorizou a extradição de Carla Zambelli (PL-SP), ex-deputada bolsonarista condenada em 2025 pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão a sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Grande dia! A Justiça italiana acolheu mais um pedido do Brasil para a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli!”, afirmou. Ele acrescentou: “É a segunda vez que a Itália se manifesta de forma favorável à extradição”.

O processo de extradição de Zambelli tramita na Itália após sua prisão em Roma, onde ela permanece detida desde 2025. Além do processo sobre invasão ao CNJ, a ex-parlamentar responde por porte ilegal de arma de fogo. A Corte de Apelação de Roma aceitou o pedido brasileiro, reconhecendo que os requisitos legais para extradição foram atendidos. Mas a medida anunciada pelo Judiciário italiano ainda não tem efeito imediato, já que a defesa pode recorrer à Corte de Cassação, última instância judicial do país europeu.

Mesmo com o avanço na Justiça, a etapa final depende do governo italiano. Pela legislação local, caberá ao ministro da Justiça confirmar ou não a extradição após o esgotamento dos recursos. Na publicação, Uczai também destacou as condenações que embasam o pedido:

“A primeira ocorreu devido à condenação pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, e, agora, por porte ilegal de arma de fogo”. Ele reforçou ainda o caráter político do debate ao afirmar: “O recado é claro: não adianta fugir. Quem ataca a democracia, quem desrespeita as instituições e depois tenta escapar precisa responder pelos seus atos”.

O parlamentar defendeu que Zambelli cumpra pena no Brasil: “Queremos que ela cumpra sua pena aqui no Brasil, servindo de exemplo para todos que ousarem atentar contra o Estado Democrático de Direito”. E concluiu: “Já passou da hora de golpistas serem presos e cumprirem suas penas!”.

O caso segue em tramitação e ainda depende de decisões finais na Itália antes de qualquer eventual transferência da ex-deputada para o território brasileiro.