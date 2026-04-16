Nova decisão sobre extradição de Zambelli reforça que fugitivos não escaparão da Justiça, diz Lindbergh

247 – A decisão da Justiça italiana que autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli no caso de porte ilegal de arma de fogo “reafirma que foragidos não podem transformar outro país em esconderijo contra a lei brasileira”, afirmou o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), ao defender punição rigorosa a envolvidos em ataques à democracia.

A declaração foi feita após a nova determinação das autoridades italianas, que acolheram o pedido do Brasil para extraditar Zambelli em mais um processo — além daquele relacionado à invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com isso, aumentam as chances de retorno da ex-deputada ao país para cumprimento de penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em manifestação pública, Lindbergh destacou que a responsabilização deve alcançar todos os envolvidos em ações contra o Estado Democrático de Direito. “A responsabilização precisa alcançar todos aqueles que atacaram a democracia, desprezaram as instituições e apostaram na fuga como estratégia de impunidade”, afirmou.

A nova decisão da Justiça italiana que autoriza a extradição de Carla Zambelli, agora no caso da posse ilegal de arma de fogo, reafirma que foragidos não podem transformar outro país em esconderijo contra a lei brasileira. A responsabilização precisa alcançar todos aqueles que… April 16, 2026

O parlamentar também reforçou a posição contrária a qualquer tipo de anistia ou flexibilização de penas para crimes dessa natureza. “Somos contra criminosos fugitivos e contra qualquer arranjo de impunidade para golpistas”, disse, ao associar o caso Zambelli a um conjunto mais amplo de investigações sobre tentativas de ruptura institucional no país.

Na mesma linha, Lindbergh citou outros episódios e cobrou desdobramentos judiciais. “Seguimos no aguardo do Ramagem, porque o Brasil tem o dever de mostrar que ninguém está acima da Justiça, especialmente quem usou a Abin em benefício de um projeto golpista”, declarou.

Crítica ao projeto de dosimetria

O deputado também fez críticas à possibilidade de derrubada do veto presidencial ao chamado PL da dosimetria, que trata de penas aplicadas a condenados por crimes contra a democracia. Segundo ele, a medida pode enfraquecer o combate a atos golpistas.

“Essa mesma firmeza exige posição clara contra a derrubada do veto presidencial ao PL da Dosimetria, que reduz as penas e favorece criminosos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito”, afirmou.

Para Lindbergh, a aplicação da pena é essencial para a preservação das instituições democráticas. “A pena criminal é a forma civilizada de retribuir a violação da ordem democrática e de prevenir novas investidas contra a democracia e a soberania nacional”, disse.

Defesa do Estado de Direito

O parlamentar concluiu ressaltando que o fortalecimento do Estado de Direito depende da responsabilização de quem atua contra as instituições. “O Estado de Direito se fortalece quando pune com firmeza, dentro da lei, quem trama golpes, planeja o assassínio de autoridades, afronta as instituições democráticas e tenta subverter a vontade popular”, afirmou.

A extradição de Zambelli ainda depende da análise final do governo italiano após o esgotamento dos recursos judiciais, mas as decisões recentes da Justiça do país europeu indicam avanço no processo.