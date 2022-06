No dia da prisão, esposa de Milton Ribeiro disse que ex-ministro 'estava sabendo' de operação da PF

Apoie o 247

ICL

247 - Esposa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, Myrian Ribeiro afirmou a um interlocutor, às 9h19 da última quarta-feira (22) que o ex-titular da pasta "tava sabendo" com antecedência da realização de uma operação contra ele. Naquele dia, Ribeiro foi preso por acusação de envolvimento em tráfico de influência e corrupção no MEC. O telefonema de Myrian aconteceu com uma pessoa da sua família. O conteúdo do aúdio foi publicado nesta sexta-feira (24) pelo jornalista Aguirre Talento, no jornal O Globo.

"No fundo ele não queria acreditar, mas ele tava sabendo. Pra ter rumores do alto, a coisa... é porque o negócio já tava certo", disse ela, de acordo com mensagens interceptadas pela Polícia Federal.

Em outro áudio, Ribeiro afirmou a uma pessoa que Bolsonaro tinha avisado o ex-ministro sobre uma operação no MEC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parlamentares do PT fizeram um requerimento para convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, sobre a suposta interferência de Bolsonaro na corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF iniciou as investigações sobre corrupção no MEC após a divulgação de um áudio, em março, quando Ribeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Policiais prenderam o ex-assessor do MEC Luciano Musse, os dois pastores, o ex-ministro Milton Ribeiro e Helder Bartolomeu, ex-assessor na Prefeitura de Goiânia e genro de Arilton.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE