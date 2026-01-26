Número de trabalhadores afastados por doença dispara em 2025

247 - O Brasil registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença no ano passado, o maior número dos últimos cinco anos, apontaram estatísticas obtidas junto ao Ministério da Previdência Social. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (26) no Portal G1.

O aumento está diretamente associado à elevação das solicitações do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse benefício é destinado aos segurados que ficam impossibilitados de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos, desde que a condição seja comprovada por meio de perícia médica oficial.

Pelas regras vigentes, o pagamento do salário durante os primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade do empregador. A partir do 16º dia, caso a perícia do INSS reconheça a incapacidade temporária para o trabalho, o segurado passa a receber o benefício diretamente da Previdência Social.

As estatísticas de 2025 indicam que dores musculares, problemas ortopédicos e lesões físicas lideraram as causas de concessão do benefício, tornando-se os principais motivos de afastamento laboral no país. Esses quadros estão frequentemente associados a atividades repetitivas, esforço físico intenso e condições inadequadas de trabalho.

O volume expressivo de afastamentos reforça o impacto das doenças ocupacionais e dos problemas de saúde na força de trabalho brasileira, além de representar um desafio crescente para o sistema previdenciário.

Os dados evidenciam a necessidade de políticas preventivas de saúde, segurança no trabalho e acompanhamento médico contínuo para reduzir o número de afastamentos e seus efeitos sociais e econômicos.