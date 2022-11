OAB confirma integridade das urnas eletrônicas e diz ao TSE que não houve irregularidade nas eleições

De acordo com ofício da OAB envciado ao presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, "não houve qualquer fato que aponte suspeita de irregularidades no processo de votação" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um documento e disse que há "confiabilidade e integridade das urnas eletrônicas". O relatório sobre o primeiro e o segundo turno das eleições foi apresentado nesta terça-feira (8) ao presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.

"Concluímos que não houve qualquer fato que aponte suspeita de irregularidades no processo de votação. Evidenciou-se, ao contrário, a postura transparente da Justiça Eleitoral na preservação da lisura e da segurança no processo", disse a OAB, de acordo com o portal G1.

>>> TSE vai apurar organização criminosa de empresários que financiam bloqueios bolsonaristas

O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, disse nesta terça-feira (8) que não houve fraudes na eleição presidencial.

A previsão é que as Forças Armadas divulguem nesta quarta-feira (9) um relatório questionando a segurança das urnas.

>>> Lula desembarca em Brasília para encontros com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o seu governo. Sem provas, ele acusou o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra as urnas e defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial. Partidos oposicionistas denunciaram tentativa de golpe.

A OAB foi uma das chamadas entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Segundo as regras internas do TSE, entidades podem fiscalizar o pleito para dar mais transparência e legitimidade para as eleições.

>>> Alckmin instala oficialmente gabinete de transição e confirma Mercadante, Gleisi e nomes da economia e assistência social

Também podem ajudar na fiscalização instituições como a Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Outras entidades com possibilidades de trabalhar para mais legitimidade ao processo eleitoral são o Ministério Público, Forças Armadas, partidos políticos, o Congresso Nacional e Controladoria-Geral da União (CGU).

>>> 'Não sei se tenho pena ou nojo', diz coronel da reserva Marcelo Pimentel sobre generais apoiadores de Bolsonaro

No dia 30 de outubro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) do ocupante do Planalto.

No primeiro turno, o petista ficou na primeira posição, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) e Bolsonaro, 43% (51 milhões).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.