Parlamentares detonam Derrite e "Polícia Federal" fica entre os assuntos mais comentados das redes

247 - Parlamentares publicaram nesta terça-feira (11) mensagens críticas ao deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), relator do Projeto de Lei 5582/25, enviado pelo governo Lula ao Congresso para combater o crime organizado.

A expressão “Polícia Federal” chegou aos assuntos mais comentados na rede social X, pois, de acordo com a proposta defendida pelo parlamentar da extrema direita, a PF só poderá iniciar uma investigação caso um determinado governo estadual autorize a apuração.

“Absurdo!”, escreveu o deputado Ivan Valente (Psol-SP). “A proposta de Derrite de condicionar a ação da Polícia Federal à solicitação dos governadores é um descalabro! Isso teria impedido, por exemplo, a operação Carbono Oculto, que revelou as relações do PCC com a Faria Lima. Parece que a ideia de Derrite sobre segurança pública é apenas matar pobres e pretos…”.

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) afirmou que o projeto defendido pelo ex-secretário de Segurança do estado de São Paulo “ameaça o combate ao crime organizado”. “A Lei Antifacção foi deturpada pelo relatório de Derrite, secretário de Tarcísio, que quer desmantelar e enfraquecer a Polícia Federal”.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também se pronunciou. “Por que Derrite, secretário de Tarcísio, quer aprovar na Câmara um presente ao crime organizado tirando a Polícia Federal das investigações? Todos sabem da capacidade da PF. Qual o sentido desse vexame promovido por Derrite no Congresso Nacional?”.

Conforme o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), “está cada vez mais nítido que eles querem aliviar para os criminosos graúdos e para os poderosos que estão por trás das facções”. “Não aceitaremos! É o rabo balançando o cachorro! Ao invés de propor maior integração e utilização da Polícia Federal para combater o crime organizado, o bolsonarismo quer retirar competências e submeter a PF aos governadores”.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-RJ) disse que, “só nos últimos meses, a direita brasileira propôs: uma PEC pra proibir que políticos criminosos sejam presos”. “Um PDL pra condenar meninas a terem filhos de estupradores. Um PL pra proibir a Polícia Federal de investigar o crime organizado e governadores corruptos”, disse.

“E vale lembrar que a PEC da Bandidagem foi aprovada na Câmara e só não passou no Senado por conta da pressão popular, e que o PDL da Pedofilia já foi aprovado na Câmara e agora irá para o Senado, onde também precisaremos derrubá-lo”, escreveu em rede social.

“Isso mostra o poder que a direita exerce no Congresso brasileiro. Se a população se distrair por um minuto sequer, eles aprovam projetos como esses. Por isso, no ano que vem, é urgente nos atentarmos para as eleições para a Câmara e o Senado. Conheçam as lideranças de esquerda das suas cidades e estados. Não dá mais pra aceitarmos o centrão e os bolsonaristas fazendo o que bem entendem no que deveria ser a Casa do Povo”.

