PF deflagra Operação Pedágio 2 para apurar desvio de recursos em obras da BR-156

247 - A Polícia Federal deflagrou, na tarde desta sexta-feira (13), a Operação Pedágio 2, com o objetivo de investigar a atuação de uma suposta organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156, no estado do Amapá.

De acordo com informações divulgadas sobre a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Amapá. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as diligências realizadas pela corporação.

A Operação Pedágio 2 é um desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em 2019. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu veículos e valores em espécie que estavam em posse dos investigados, ampliando as suspeitas de irregularidades no uso de verbas públicas.

Segundo a Polícia Federal, o foco atual da investigação está em possíveis desvios de recursos que deveriam ser aplicados em obras de infraestrutura na BR-156, rodovia considerada estratégica para o estado do Amapá, especialmente em áreas ainda sem pavimentação.

Os fatos apurados, conforme descrito pela corporação, podem configurar crimes como organização criminosa, corrupção e fraude em processos licitatórios. A operação busca reunir provas sobre a destinação dos recursos e a atuação de pessoas e empresas envolvidas na execução dos contratos.

As investigações seguem em andamento e devem aprofundar a apuração sobre contratos e repasses públicos relacionados às obras nos trechos investigados da BR-156.