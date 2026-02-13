Reunião de Mendonça com PF para discutir investigações do Caso Master durou cerca de 2 horas

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou nesta tarde de uma reunião de aproximadamente duas horas com diretores da Polícia Federal e delegados responsáveis pelas investigações relacionadas ao Banco Master. O encontro teve como objetivo atualizar o magistrado sobre o estágio atual da apuração e alinhar os procedimentos a serem adotados. A expectativa, segundo o UOL, é que o ministro passe a proferir novos despachos a partir da próxima semana.

A reunião ocorreu após Mendonça ter sido sorteado como novo relator do caso Master no STF. A iniciativa buscou apresentar ao ministro um panorama detalhado dos inquéritos em curso e das medidas já adotadas pela corporação.

Reunião por videoconferência

O encontro foi realizado por videoconferência, já que Mendonça está em São Paulo. Participaram da reunião o diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, considerado o número dois da instituição, além do diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali.

Também esteve presente o coordenador-geral de repressão à corrupção e a crimes financeiros, Daniel Cola, além dos delegados que conduzem diretamente os inquéritos relacionados ao Banco Master.