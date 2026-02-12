Ministro André Mendonça assume relatoria do caso do Banco Master no STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça passou a conduzir as investigações relacionadas ao caso Master, substituindo o ministro Dias Toffoli na relatoria. A informação foi divulgada após a Corte comunicar oficialmente a redistribuição do processo.

A mudança ocorreu depois que a Polícia Federal informou ao STF que, durante a extração de dados de dispositivos eletrônicos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foram identificadas mensagens com menções ao nome de Dias Toffoli.

STF confirma redistribuição por “altos interesses institucionais”

Em nota oficial, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o próprio Toffoli solicitou a redistribuição do caso. Segundo o comunicado da Corte, a medida foi adotada “considerados os altos interesses institucionais”.

A decisão ocorre em meio ao avanço das apurações envolvendo o Banco Master e seus desdobramentos judiciais, que passaram a ganhar maior repercussão após a identificação de referências ao ministro nos materiais analisados pela Polícia Federal.

Novas informações ampliam pressão sobre Toffoli

O cenário envolvendo Dias Toffoli ganhou novos contornos após a divulgação de informações adicionais relacionadas a sua atuação empresarial. O ministro integra o quadro societário da empresa Maridt Participações, que realizou operações com um fundo administrado pela empresa Reag, apontada como ligada ao Banco Master.

Toffoli reconheceu publicamente sua participação societária na empresa, mas negou ter recebido valores pagos por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Com a redistribuição do processo para André Mendonça, o caso Master passa a ter novo relator no Supremo Tribunal Federal, enquanto as investigações seguem sob análise das autoridades competentes.