PF e Receita investigarão anotações em janelas de escritório no esquema da Refit

247 - A Polícia Federal e a Receita Federal investigarão as informações do esquema de corrupção da Refit, escritos em janelas de vidro de um escritório na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ). Uma megaoperação foi deflagrada nessa quinta (27) em cinco estados e no Distrito Federal sobre um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo o grupo Fit, proprietário da Refit (RJ).

De acordo com o blog do Octavio Guedes, imagens apontaram nomes de operações, de refinarias, de transportadoras, de investigados e até de autoridades escritos com caneta nessas janelas de vidro. Investigadores estão chamando o local de "escritório da corrupção".

Ainda conforme o colunista, as janelas mostraram que a Refit monitorava autoridades do Congresso e do Judiciário. Havia inscrições como "mapeamento do Judiciário", "mapeamento do ministério", "mapaeamento das Procuradorias estaduais", e "mapeamento dos portos". Chamou a atenção também dos investigadores a inscrição "dashboard do crime".

Para ocultar lucros, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimentos e empresas offshores em paraísos fiscais (criadas no exterior e em local livre de impostos).