Operação da Receita Federal pode secar caixa 2 de partidos do Centrão

247 - Interlocutores do governo preveem que a Operação Poço de Lobato resultará em dois benefícios para a gestão do presidente Lula: um aumento da arrecadação formal e secar uma fonte importante de recursos de caixa 2 para os políticos do Centrão. A ação da Receita Federal desmantelou o esquema bilionário de sonegação do grupo Refit. A informação sobre como lideranças políticas interpretam a investigação foi publicada nesta quinta-feira (27) pela coluna de Raquel Landim.

Dono da Refinaria de Manguinhos (RJ), o advogado e empresário Ricardo Magro comanda o Grupo Refit. O nome dele ganhou repercussão nacional após a megaoperação contra o conglomerado e outras dezenas de empresas do setor de combustíveis.

Ainda segundo a colunista, Ricardo Magro é "um empresário de muitas conexões em Brasília, particularmente com políticos do Centrão”. No mês de maio, por exemplo, um seminário em Nova York (EUA) organizado pela revista Veja – e que tinha a Refit como patrocinadora master - contou com a presença de nomes como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Entenda

Investigadores indicaram que o grupo Refit, do setor de combustíveis, causou prejuízos de mais de R$ 26 bilhões e é apontado como o maior sonegador de impostos do estado de São Paulo. Por meio de empresas próprias, fundos de investimento, offshores e de uma exportadora fora do Brasil, a Refit teria movimentado mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano. As autoridades já conseguiram bloquear mais de R$ 10 bilhões em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos.

A investigação dos setores da cadeia de produção e distribuição de combustível é uma operação conjunta do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público de São Paulo.

A operação acontece nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal e mira todos os níveis da cadeia de combustíveis. A Operação Poço de Lobato foi batizada em referência ao primeiro poço de petróleo do país, descoberto em 1939 no bairro de Lobato em Salvador (com Abr).