PF investiga objetos de Bolsonaro encontrados em cofres no Alvorada
Ministro Alexandre de Moraes autorizou a oitiva do ex-presidente em 30/12
247 - A Polícia Federal informou nesta quinta-feira (18) que investiga a origem de bens encontrados em "dois cofres" no Palácio da Alvorada, instalados sob a presidência de Jair Bolsonaro, hoje preso pela tentativa de golpe.
A PF investiga os bens, que seriam "documentos pessoais" de Bolsonaro, segundo pedido do delegado Antonio Carlos Knoll de Carvalho, da PF. Além disso, "outros bens" não especificados são inspecionados.
A informação consta de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na mesma data. Da decisão, consta ainda que a PF está autorizada a colher depoimento de Bolsonaro a respeito do caso, que tramita no âmbito da Ação Penal da tentativa de golpe de estado.
A oitiva será realizada no dia 30/12, conforme decidiu Moraes. Os cofres foram abertos no dia 25/6/2025, após o presidente Lula acionar a PF.
A decisão menciona ainda os integrantes do núcleo 1 da trama golpista.