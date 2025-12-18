TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Moraes autoriza Bolsonaro a fazer fisioterapia, receber cartas e dar entrevistas na prisão

      Ministro do STF também autorizou a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro a visitar o ex-mandatário sem autorização prévia, todas às terças e quintas

      Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes (Foto: Reprodução | ABR)

      André Richter, repórter da Agência Brasil - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (18) o ex-presidente a Jair Bolsonaro a fazer sessões de fisioterapia na prisão.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Moraes aceitou o pedido da defesa para que o ex-presidente passe por sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. De acordo com os médicos particulares de Bolsonaro, o objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural. 

      De acordo com a decisão, as sessões poderão ocorrer nos dias úteis, durante o horário do banho de sol.

      Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista. 

      Cartas

      O ministro também autorizou o ex-presidente a receber as cartas e encomendas que forem endereçadas a ele. Os itens deverão ser inspecionados e poderão ser entregues a Bolsonaro ou seus familiares. 

      Visita permanente

      Moraes ainda decidiu que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro poderá visitar o ex-presidente sem autorização prévia, todas às terças e quintas, às 11h. A visita deverá ter duração de 30 minutos.

      Entrevista

      Por fim, o ministro autorizou Bolsonaro a conceder uma entrevista ao Portal Metrópoles no dia 23 de dezembro. Será a primeira entrevista à imprensa após a execução da condenação pela trama golpista.

      Artigos Relacionados

      Tags