Polícia Federal realiza perícia médica em Jair Bolsonaro

247 - A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (17) uma perícia médica em Jair Bolsonaro (PL), em cumprimento a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O procedimento integra um processo judicial em andamento e tem como objetivo avaliar as atuais condições de saúde do ex-mandatário. As informações são do SBT News.

A medida foi adotada após a defesa de Bolsonaro solicitar, em caráter de urgência, autorização da Justiça para a realização de uma cirurgia destinada à correção de hérnias inguinais, condição caracterizada pelo deslocamento de parte do intestino ou de tecido abdominal na região da virilha.

Perícia médica determinada pelo Supremo

A decisão do STF levou a Polícia Federal a conduzir uma avaliação médica detalhada, considerada necessária para subsidiar futuras deliberações no âmbito do processo. O laudo técnico resultante da perícia deverá ser concluído até o início da próxima semana.

Pedido de cirurgia motivou avaliação

Os advogados do ex-mandatário recorreram ao Judiciário alegando a necessidade de intervenção cirúrgica, o que motivou a solicitação de uma análise médica oficial. A perícia busca verificar se o estado de saúde apresentado é compatível com o procedimento solicitado.

Exames e análise de histórico clínico

Durante a avaliação, a Polícia Federal realizou exame físico e anamnese, método que consiste na coleta detalhada de informações sobre o histórico de saúde do paciente. Além disso, os peritos ainda irão examinar documentos e exames médicos anteriores apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro.