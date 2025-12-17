TV 247 logo
      Polícia Federal realiza perícia médica em Jair Bolsonaro

      Avaliação foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes após pedido de cirurgia apresentado pela defesa

      Jair Bolsonaro em sua casa em Brasília-DF, onde cumprias prisão domiciliar, enquanto aguardava a execução penal pela condenação por golpe de Estado - 29/09/2025 (Foto: REUTERS/Diego Herculano)

      247 - A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (17) uma perícia médica em Jair Bolsonaro (PL), em cumprimento a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O procedimento integra um processo judicial em andamento e tem como objetivo avaliar as atuais condições de saúde do ex-mandatário. As informações são do SBT News. 

      A medida foi adotada após a defesa de Bolsonaro solicitar, em caráter de urgência, autorização da Justiça para a realização de uma cirurgia destinada à correção de hérnias inguinais, condição caracterizada pelo deslocamento de parte do intestino ou de tecido abdominal na região da virilha.

      Perícia médica determinada pelo Supremo

      A decisão do STF levou a Polícia Federal a conduzir uma avaliação médica detalhada, considerada necessária para subsidiar futuras deliberações no âmbito do processo. O laudo técnico resultante da perícia deverá ser concluído até o início da próxima semana.

      Pedido de cirurgia motivou avaliação

      Os advogados do ex-mandatário recorreram ao Judiciário alegando a necessidade de intervenção cirúrgica, o que motivou a solicitação de uma análise médica oficial. A perícia busca verificar se o estado de saúde apresentado é compatível com o procedimento solicitado.

      Exames e análise de histórico clínico

      Durante a avaliação, a Polícia Federal realizou exame físico e anamnese, método que consiste na coleta detalhada de informações sobre o histórico de saúde do paciente. Além disso, os peritos ainda irão examinar documentos e exames médicos anteriores apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro.

