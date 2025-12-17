Perícia da PF avalia nesta quarta se Bolsonaro deve passar por cirurgia

247 - A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (17) uma perícia médica que será determinante para definir se Jair Bolsonaro (PL) poderá ser submetido a um novo procedimento cirúrgico, informa o Metrópoles. A avaliação ocorre na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, e foi ordenada após questionamentos sobre a atualidade dos exames apresentados por sua defesa.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a realização de uma perícia oficial depois que a defesa solicitou autorização para a “realização urgente de procedimento cirúrgico” no Hospital DF Star, com base em exames considerados antigos.

No último domingo (14), Bolsonaro passou por exames de ultrassonografia na Superintendência da PF, em Brasília, onde está preso preventivamente. Segundo documentação enviada ao STF, os médicos identificaram duas hérnias inguinais e recomendaram a realização de cirurgia. Diante disso, Moraes determinou a análise técnica por peritos oficiais. “Dessa maneira, determino o envio de cópia dos exames e laudos juntados aos autos para conhecimento e análise dos peritos médicos, que realizarão a perícia no dia 17/12/2025, no Instituto Nacional de Criminalística”, escreveu o ministro.

Com o laudo da perícia em mãos, caberá a Moraes decidir se autoriza ou não a realização do procedimento cirúrgico. Bolsonaro enfrenta, segundo sua defesa, crises recorrentes de soluço, que seriam consequências do evento de Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, Bolsonaro foi submetido a diversas intervenções médicas no intestino.

Entre os procedimentos solicitados à Justiça estão cirurgias para correção de hérnias inguinais bilaterais e a realização de bloqueio anestésico do nervo frênico, apontado como medida terapêutica complementar para o tratamento de problemas intestinais e das crises de soluço.

Jair Bolsonaro está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde 22 de novembro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Antes da prisão preventiva, cumpria prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.