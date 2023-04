PF marca para esta sexta-feira o depoimento do general Gonçalves Dias

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional vai depor sobre um vídeo em que ele aparece junto com militares no dia dos atos golpistas. O general se demitiu do GSI edit

247 - A Polícia Federal (PF) marcou para esta sexta-feira (21) o depoimento do general Gonçalves Dias, que se demitiu na quarta (19) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Ele pediu demissão após ser divulgado um vídeo que mostra o general entre invasores do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. A corporação também marcou o depoimento de Jair Bolsonaro (PL), previsto para a próxima quarta-feira (26).

Em entrevista à GloboNews, o general Gonçalves Dias criticou a CNN. "Fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharam. Aquilo é absurdo para minha imagem. Tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei minha vida nos valores éticos e morais. Meu maior presente é a honra. Não sei onde vazou", afirmou.

A emissora repudiou as declarações do ex-ministro e disponibilizou a íntegra do vídeo.

Além dos atos golpistas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que policiais federais ouçam o ex-ministro Anderson Torres no inquérito das ações da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições do ano passado. Torres, que está preso, vai depor na próxima segunda-feira (24).

De acordo com um relatório do Ministério da Justiça, entre 28 e 30 de outubro do ano passado, a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste.

