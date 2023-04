Após críticas de manipulação, CNN libera íntegra de imagens sobre ex-ministro Gonçalves Dias no 8/1

Apoie o 247

247 - A CNN divulgou uma nota nesta quinta-feira (20) e criticou o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias após o general acusar a emissora de manipular o vídeo em que ele e outros militares aparecem dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes - 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Colaram a minha imagem àquele major distribuindo água aos manifestantes…", disse o ex-ministro à GloboNews. "Fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharam. Aquilo é absurdo para minha imagem. Tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei minha vida nos valores éticos e morais. Meu maior presente é a honra. Não sei onde vazou".

Em nota, a CNN afirmou que "repudia as insinuações do ex-ministro Gonçalves Dias sobre a reportagem que o levou à saída do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)". "Diante das declarações do general, a CNN informa que a íntegra das imagens que envolvem o ex-ministro e os criminosos que invadiram o Palácio do Planalto está disponível em todas as suas plataformas".

Gonçalves Dias ficou responsável pelo GSI a partir de janeiro deste ano. Antes dele, o responsável pelo gabinete era Augusto Heleno, que também foi cobrado por internautas.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, confirmou que assumiu interinamente o GSI.

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu a criação da CPMI dos Atos Golpistas após a divulgação dos novos detalhes das manifestações pró-golpe.

