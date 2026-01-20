PF pede ao Supremo para ouvir 8 investigados no caso Master

247 - A Polícia Federal enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli um pedido para que as novas oitivas do inquérito do Banco Master ocorram na próxima semana, concentradas na segunda e na terça-feira (27). O ministro é o relator do caso no STF e ainda precisa anunciar um posicionamento sobre a solicitação.

De acordo com informações publicadas pelo SBT, a PF pretende ouvir oito investigados nesta nova rodada de depoimentos. Entre os nomes listados está Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master.

Também devem prestar depoimento Dário Oswaldo Garcia Junior (Diretor de Finanças e Controladoria do BRB à época dos fatos investigados) e André Felipe de Oliveira Seixas Maia (ex-funcionário do Banco Master e diretor da Tirreno, apontada como uma empresa de fachada). Estimativas divulgadas pela Operação Compliance Zero, da PF, apontaram que as fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a venda de títulos de crédito falsos. O ministro Dias Toffoli determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. O magistrado determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados.