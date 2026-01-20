Senadores tentam acesso a dados sigilosos do caso Master

247 - Um grupo de senadores articula, no Senado Federal, a obtenção de acesso a informações e documentos sigilosos relacionados ao chamado caso Master, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa busca acompanhar de perto as investigações e reunir subsídios técnicos para eventuais encaminhamentos no âmbito do Legislativo. As informações são da CNN Brasil.

Os parlamentares devem concentrar os trabalhos no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde será instalado um grupo de trabalho logo após o fim do recesso legislativo, com previsão de início em 4 de fevereiro.

De acordo com o planejamento apresentado, o grupo pretende solicitar oficialmente o acesso aos dados e documentos que hoje correm sob sigilo judicial. O presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), avalia que não é necessário aguardar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para avançar nesse ponto. Segundo ele, caso haja aprovação do plenário do Senado Federal, por maioria simples — inclusive por votação simbólica —, os pedidos podem ser encaminhados diretamente ao Banco Central (BC) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em entrevista à CNN Brasil, Renan Calheiros destacou que a eventual instalação de uma CPI não impede a atuação da comissão temática. “A CPI não conflita com a CAE. Vamos acompanhar a investigação, requisitar informações e sugerir encaminhamentos. O que for da competência da CAE será feito independentemente da CPI”, afirmou o senador.

Paralelamente, a oposição afirma já ter reunido assinaturas suficientes para a criação de uma CPI destinada a investigar o caso. Ainda assim, Renan Calheiros tem mantido conversas com outros integrantes do grupo para definir um plano de trabalho e elaborar requerimentos de convocação de autoridades e de pessoas investigadas no processo.

Atualmente, sete parlamentares integram o grupo de trabalho que acompanhará o caso Master na CAE: Alessandro Vieira (MDB-SE), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Braga (MDB-AM), Esperidião Amin (PP-SC), Fernando Farias (MDB-AL), Leila Barros (PDT-DF) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). O colegiado pretende atuar de forma contínua no monitoramento das apurações e na análise dos impactos econômicos e regulatórios do caso.