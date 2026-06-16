PM apreende arma de Jair Bolsonaro em blitz no DF

247 - Uma arma atribuída a Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal na DF-001, em Taguatinga, depois que um militar do Exército Brasileiro, que conduzia um veículo oficial, não apresentou a documentação do armamento encontrado no interior do carro.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o militar estava com uma arma institucional, portada de forma regular, e com uma segunda arma de fogo, cuja documentação não estava no local no momento da blitz. O caso foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, e a investigação deve ficar sob responsabilidade da 17ª DP.

A abordagem ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), no Km 79 da DF-001, em frente ao Tag Park, em Taguatinga. Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o condutor era integrante do Exército Brasileiro e estava dirigindo um veículo oficial.

No interior do veículo, segundo a PM, foram encontradas duas armas. Uma delas era institucional e estava regularmente portada pelo militar. A outra arma de fogo estava no carro sem que o condutor apresentasse a documentação correspondente no momento da ocorrência.

Ao ser questionado, o militar informou aos policiais que não possuía os documentos da segunda arma. Ele também declarou que o armamento pertenceria a outra pessoa. Diante da situação, a Polícia Militar conduziu o homem e a arma apreendida à 21ª Delegacia de Polícia.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou: “A Polícia Militar do Distrito Federal informa que, durante abordagem realizada na madrugada desta segunda-feira (15), na DF-001, Km 79, em frente ao Tag Park, em Taguatinga, um militar do Exército Brasileiro que conduzia veículo oficial foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia após ser encontrada, além da arma institucional regularmente portada, uma segunda arma de fogo no interior do veículo".

A corporação acrescentou que o militar não apresentou a documentação da segunda arma durante a ocorrência. “Durante a ocorrência, o abordado informou não possuir a documentação da segunda arma e declarou que o armamento pertenceria a terceiro. Diante dos fatos, a arma e o condutor foram conduzidos à 21ª DP”, informou a PM.

A Polícia Militar também ressaltou que a confirmação sobre a propriedade, a origem e a regularidade da arma dependerá da atuação dos órgãos responsáveis pela apuração. “A identificação da propriedade, origem, regularidade e eventual vinculação da arma apreendida a qualquer pessoa dependerá da análise dos órgãos competentes, especialmente das autoridades responsáveis pela investigação".

O caso deve ser apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que ficará responsável por verificar a origem do armamento, a documentação e eventual vínculo da arma apreendida com terceiros.