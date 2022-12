Polícia encontra e detona nova bomba em área do Distrito Federal

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso em busca de uma possível conexão com a tentativa de atentado ao Aeroporto Internacional de Brasília edit

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou, na tarde do domingo (25), artefatos explosivos em uma área de mata na região do Gama, em Brasília, nas imediações da DF-290. No local, também foram encontrados coletes balísticos e capas de coletes balísticos.

A descoberta do material foi realizada um dia após a prisão do terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília.

O local foi isolado pelo esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a bomba foi detonada por volta das 22h30. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso em busca de uma possível conexão com a tentativa de atentado ao Aeroporto Internacional de Brasília.

