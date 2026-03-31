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      Polícia Federal analisa denúncia contra relator da CPMI do INSS

      Polícia Federal avalia acusação de estupro de vulnerável contra Alfredo Gaspar e verifica possibilidade de abrir inquérito

      Alfredo Gaspar (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

      247 - A Polícia Federal iniciou a análise de uma denúncia apresentada contra o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relacionada a um suposto caso de estupro de vulnerável. A acusação foi protocolada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e já foi encaminhada para avaliação interna da corporação, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

      O caso está sob análise da corregedoria da PF, responsável por avaliar se há competência legal para a investigação e se existem elementos suficientes para a abertura de um inquérito. Até o momento, não há procedimento investigativo formal instaurado.

      Denúncia é enviada à corregedoria da PF

      A iniciativa de levar o caso à Polícia Federal foi tornada pública por Lindbergh Farias na sexta-feira (27), durante a última sessão da CPMI do INSS. Na ocasião, o parlamentar afirmou ter apresentado uma notícia-crime contra o relator da comissão.

      A corregedoria da PF examina, neste momento, aspectos técnicos da denúncia, incluindo a possibilidade de atuação da corporação no caso. Também está em análise a consistência das informações apresentadas para eventual abertura de investigação.

      Acusação envolve suposto caso com menor

      Segundo a denúncia, Alfredo Gaspar teria mantido uma relação sexual com uma adolescente de 14 anos à época dos fatos. Ainda conforme a acusação, dessa relação teria nascido uma criança, que não teria sido reconhecida pelo deputado.

      Lindbergh afirmou possuir supostos registros de conversas entre Gaspar e familiares da jovem. De acordo com o parlamentar, esses conteúdos indicariam que um parente da garota teria feito chantagens ao relator da CPMI.

      Versões divergentes sobre o episódio

      Alfredo Gaspar nega as acusações e apresentou uma versão distinta para o caso. O deputado afirmou que a criança mencionada na denúncia seria fruto de um relacionamento envolvendo um primo seu, também menor de idade, com outra adolescente.

      Integrantes do PT, por sua vez, contestam essa versão e sustentam que o episódio citado pelo relator não corresponde ao caso apresentado na denúncia.

      A Polícia Federal segue analisando o material encaminhado e ainda não definiu se abrirá um inquérito para aprofundar as investigações.

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