Soraya cobra exame de DNA de Alfredo Gaspar e diz que supostas vítimas de estupro já estão sob tutela do Estado

247 – A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) elevou o tom contra o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) ao cobrar publicamente que ele se submeta a um exame de DNA, em meio à crise política e jurídica que envolve o relator da CPMI do INSS. Em postagem publicada na rede X, Soraya afirmou que o parlamentar deve deixar o discurso de lado e apresentar prova material diante da gravidade das suspeitas.

Na mensagem divulgada em seu perfil, a senadora escreveu: “Alfredo Gaspar, pare de falar e submeta-se a um exame de DNA, só isso!” Em seguida, reforçou que, em sua avaliação, o foco agora deve estar exclusivamente na produção de provas: “Suas ‘supostas/possíveis’ vítimas já estão sob a tutela do Estado, e o que lhe resta é produzir a prova, nada mais.”

Alfredo Gaspar, pare de falar e submeta-se a um exame de DNA, só isso!



Suas “supostas/possíveis” vítimas já estão sob a tutela do Estado, e o que lhe resta é produzir a prova, nada mais. — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) March 28, 2026

A manifestação de Soraya aprofunda a pressão política sobre Alfredo Gaspar em um momento de forte desgaste do relator da CPMI do INSS. A declaração da senadora se soma à iniciativa já adotada por ela e pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que acionaram a Polícia Federal com uma notícia de fato relacionada a suspeitas graves envolvendo estupro de vulnerável e tentativa de ocultação do caso.

Cobrança pública por prova material

Ao exigir um exame de DNA, Soraya desloca o debate para o terreno da comprovação objetiva. Em vez de aceitar a disputa política baseada apenas em versões, a senadora sustenta que cabe a Alfredo Gaspar apresentar um elemento técnico que possa esclarecer os fatos. Sua fala sugere que, diante da dimensão das acusações e da existência de pessoas já protegidas pelo aparato estatal, não há mais espaço para alegações genéricas ou embates puramente retóricos.

A frase “pare de falar e submeta-se a um exame de DNA, só isso” sintetiza essa estratégia. Trata-se de uma cobrança direta, curta e politicamente contundente, que busca enquadrar o deputado num dilema de alta exposição pública: ou apresenta a prova que diz possuir, ou continuará sob crescente suspeita no campo político e institucional.

Tutela do Estado e proteção às envolvidas

Outro ponto central da postagem é a referência de Soraya às “supostas/possíveis” vítimas, que, segundo ela, “já estão sob a tutela do Estado”. A formulação indica duas preocupações simultâneas. A primeira é a proteção das pessoas envolvidas, sobretudo diante da natureza extremamente delicada das denúncias. A segunda é a afirmação de que o sistema de proteção estatal já estaria acionado, o que, na visão da senadora, retira qualquer pretexto para protelações ou manobras discursivas por parte do acusado.

Nesse sentido, a senadora sustenta que o ônus recai agora sobre Alfredo Gaspar. Ao dizer que “o que lhe resta é produzir a prova, nada mais”, Soraya procura consolidar a narrativa de que o caso entrou numa fase em que a resposta esperada não é política, mas pericial e documental.

Postagem amplia crise de Alfredo Gaspar

A publicação de Soraya ocorre em meio a um ambiente de máxima tensão em Brasília. O caso explodiu politicamente durante os trabalhos da CPMI do INSS e rapidamente ultrapassou os limites da comissão parlamentar, alcançando a esfera policial e o debate público nacional. Como relator da comissão, Alfredo Gaspar já estava no centro de uma disputa intensa com a base governista. Agora, vê sua situação agravada por uma ofensiva que combina denúncia formal, pressão institucional e cobrança pública nas redes sociais.

A fala da senadora também tem peso por vir de uma parlamentar que participa diretamente da iniciativa de acionar as autoridades. Não se trata, portanto, de uma reação lateral ou de mera manifestação de solidariedade política, mas de uma posição vinculada a uma atuação concreta no caso. Ao levar essa cobrança ao espaço público, Soraya amplia o constrangimento sobre o deputado e tenta reforçar a legitimidade da apuração.

Disputa política e gravidade das acusações

A postagem da senadora mostra que o caso deixou de ser apenas um embate entre versões apresentadas nos bastidores ou no plenário. Agora, a disputa se dá também no campo da opinião pública, onde frases curtas e incisivas ajudam a moldar a percepção social sobre os fatos. Soraya escolheu um formato direto e sem rodeios, com linguagem de cobrança, para comunicar que, diante da seriedade do episódio, o tempo das explicações políticas estaria se esgotando.

Ao mesmo tempo, sua declaração preserva um cuidado formal ao mencionar “supostas/possíveis” vítimas, evitando antecipar conclusões definitivas antes da apuração. Ainda assim, o conteúdo da postagem deixa claro que, para a senadora, há elementos suficientes para exigir providências imediatas e objetivas.

Redes sociais viram palco central da ofensiva

A declaração de Soraya no X confirma que as redes sociais se tornaram uma arena decisiva na crise em torno de Alfredo Gaspar. Mais do que repercutir fatos, a senadora usa sua conta para estabelecer publicamente a linha política que pretende sustentar: proteção às pessoas envolvidas, atuação do Estado e exigência de prova técnica por parte do deputado.

Num cenário em que a CPMI do INSS já se converteu em campo de confronto entre oposição e governo, a postagem ajuda a elevar ainda mais a temperatura. Ao colocar o exame de DNA no centro do debate, Soraya tenta reduzir o espaço para versões concorrentes e concentrar a discussão num ponto verificável.

A partir de agora, a pressão sobre Alfredo Gaspar tende a crescer ainda mais, tanto pela repercussão política da cobrança quanto pela expectativa em torno das medidas que poderão ser tomadas pelas autoridades responsáveis pela apuração do caso.