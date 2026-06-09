Prêmios Educação na Frente e YouTube Educação Digital anunciam vencedores

247 - A Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME) e o YouTube se juntam nesta terça-feira (9), em Brasília, para realizar a primeira edição do Prêmio Educação na Frente e a terceira do YouTube Educação Digital, realizado em parceria com a Unesco. As iniciativas reconhecerão pessoas, projetos, escolas públicas e criadores de conteúdo que vêm contribuindo para o fortalecimento da educação brasileira.

Para a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), presidente da FPME, a premiação busca dar visibilidade a exemplos que produzem impacto concreto na educação. “A transformação da educação brasileira acontece todos os dias dentro das salas de aula, das escolas e das comunidades. Com o Prêmio Educação na Frente, queremos reconhecer e dar visibilidade a pessoas e iniciativas que, muitas vezes longe dos holofotes, estão produzindo mudanças reais na vida de milhões de estudantes. Valorizar essas experiências é fortalecer uma agenda de educação pública de qualidade para todo o país”, afirma.

Ela ressalta ainda que o prêmio foi criado para “reconhecer quem está liderando transformações reais nas escolas e para mostrar que investir em educação continua sendo a escolha mais estratégica que um país pode fazer”.

Ao todo, oito homenageados receberão o prêmio nas categorias Professor Inovador, Gestor de Destaque, Escola Inovadora, Jovem Transformador, Idealizador de Projeto Educacional de Impacto e Personalidade da Educação.

A Gerente de Parcerias do YouTube Brasil, Amanda Berezoski, destacou que o YouTube “seguirá investindo recursos e dando suporte aos criadores de conteúdo de ensino, disponibilizando ferramentas e iniciativas que colaborem para ampliar o seu público e aperfeiçoar constantemente o nível de suas produções. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e temos satisfação em atuar de forma presente nessa caminhada.”

Conheça os vencedores do Prêmio Educação na Frente

Professor Inovador

Lívia Soares Fernandes (Maceió – AL)

Professora da rede estadual de Alagoas e técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Lívia é fundadora do projeto voluntário Mil é Nosso, criado em 2017 para oferecer aulas gratuitas de redação e acompanhamento educacional a estudantes da rede pública. A iniciativa já beneficiou cerca de 500 jovens e contribuiu para o ingresso de mais de 100 alunos em universidades públicas do estado.

Gestor de Destaque

Valdanya Mara Pereira Aguiar (Sobral – CE)

À frente da Escola de Tempo Integral Maria Linhares Pontes, em Sobral, Valdanya é reconhecida pelo trabalho desenvolvido em um território de vulnerabilidade social. A unidade alcançou IDEB de 9,4 e se destaca pelo incentivo ao protagonismo estudantil, fortalecimento dos vínculos com a comunidade e acompanhamento pedagógico rigoroso.

Escola Inovadora

Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra (Fortaleza – CE)

Representante: Humberto Antônio Nunes Mendes

Referência na rede estadual cearense, a escola desenvolve ações voltadas à aprendizagem, inclusão e ampliação das oportunidades educacionais. Em 2025, registrou 324 aprovações no ensino superior, sendo 170 em universidades públicas e 60 por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Jovem Transformador

Francisco Douglas Rocha Nascimento (Sobral – CE)

Aluno do 9º ano da Escola Netinha Castelo, Francisco Douglas, de 14 anos, lidera iniciativas de comunicação estudantil. É idealizador do Jornal da Netinha Castelo, publicação mensal em formatos impresso e digital, e do podcast EducaCast, dedicado a entrevistas com estudantes e lideranças educacionais. Também coordena o Clube de Jornalismo da escola.

Idealizador de Projeto Educacional de Impacto

Iranci Batista Goeis Tommas (Aracaju – SE)

Responsável pelo projeto Atheneu ONU, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Iranci desenvolveu uma das maiores simulações acadêmicas da Organização das Nações Unidas da América Latina. A iniciativa estimula competências como oratória, negociação, pensamento crítico e cidadania entre estudantes do Ensino Médio.

Personalidade da Educação

Professor João Canalle (Rio de Janeiro – RJ)

Coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) desde 1998, João Canalle é uma das principais referências na popularização da astronomia e das ciências espaciais no país. Também fundou a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) e a Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), impactando milhões de estudantes ao longo de sua trajetória.

Personalidade da Educação

Jarina Pereira (Cachoeira do Arari – PA)

Moradora do arquipélago do Marajó, Jarina tornou-se símbolo dos desafios de acesso à educação e à tecnologia no Brasil. Aprovada no curso de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), recebeu a notícia da aprovação por meio da visita da diretora de sua escola, que foi até sua casa para informá-la do resultado, já que a estudante não possuía celular nem acesso à internet. Sua trajetória ganhou repercussão nacional e passou a inspirar estudantes de todo o país.

Personalidade da Educação

Neuza Soares de Sá (Ibiporã – PR)

Professora e dirigente histórica do movimento apaeano, Neuza dedicou décadas à promoção da educação inclusiva e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ex-presidente da APAE de Ibiporã e da Federação das APAEs do Paraná, atuou na ampliação do atendimento especializado e na construção de políticas públicas voltadas à inclusão.

Prêmio YouTube Educação Digital reconhece criadores de conteúdo educacional

Acontece, também nesta terça-feira, o Prêmio YouTube Educação Digital, que chega à terceira edição reconhecendo criadores que transformam a plataforma em uma ferramenta de ensino e aprendizagem para milhões de brasileiros. Neste ano, haverá uma categoria de destaque voltada para mulheres na ciência e canais voltados a diferentes áreas do conhecimento, da filosofia à matemática e à tecnologia também serão premiados. Conheça os vencedores:

EduTuber com até 100 mil inscritos

Professor Krauss (@ProfessorKrauss)

Professor de Ciências Humanas, mestre em Filosofia e autor do livro Penso, Logo Insisto, Marcio Krauss produz conteúdos voltados à Filosofia e à Sociologia. Seu canal busca aproximar o pensamento crítico do cotidiano por meio de uma linguagem acessível e reflexões sobre comportamento, sociedade e cultura contemporânea.

EduTuber de 100 mil a 1 milhão de inscritos

Português para Desesperados (@PortuguesParaDesesperados)

Canal dedicado ao ensino de Língua Portuguesa e Redação para vestibulares e concursos públicos. Com aulas ao vivo, conteúdos gravados, exercícios, paródias e dicas rápidas, a iniciativa se destaca pela linguagem dinâmica e pela ampla audiência entre estudantes.

EduTuber com mais de 1 milhão de inscritos

Dicas de Mat (@sandrocuriodicasdemat)

Criado pelo professor de Matemática Sandro Curió, o canal surgiu em 2018 com o objetivo de tornar a disciplina mais acessível aos estudantes. A partir do Método Curió, o educador desenvolveu uma abordagem voltada à simplificação de conteúdos considerados complexos, alcançando milhões de alunos nas redes digitais.

Destaque Mulheres em STEM

Professora Nattane (@ProfessoraNattane)

Doutora em Ciência da Computação, professora e criadora de conteúdo educacional, Nattane produz vídeos sobre tecnologia, programação, redes de computadores, sistemas operacionais e outras áreas ligadas à computação. Seu trabalho foi reconhecido na categoria especial voltada a mulheres que atuam na divulgação de conteúdos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).