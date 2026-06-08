Presidente nacional do MDB suspende atos da direção do Distrito Federal

247 - O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, suspendeu decisões do MDB-DF sobre 2026 relacionadas a coligações e candidaturas majoritárias no Distrito Federal, em meio a uma crise interna que será analisada pela Executiva Nacional da sigla. As informações são do Metrópoles.

A decisão foi tomada no domingo (7) após requerimento apresentado pelo deputado federal Rafael Prudente e subscrito pelos deputados distritais Hermeto, Iolando e Jaqueline Silva, todos filiados ao MDB do Distrito Federal. Segundo o Metrópoles, os parlamentares pediram intervenção nas deliberações do diretório regional depois de declarações do presidente local do partido, Wellington Luiz, em apoio à governadora Celina Leão (PP).

Deputados apontam tensão política no DF

No requerimento encaminhado à direção nacional, os parlamentares mencionam um “distanciamento político” entre Celina Leão e o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, do MDB. Eles também afirmam que o cenário se “agravou” depois de a governadora declarar que “sucessão nunca será submissão”.

Diante desse quadro, os deputados pediram que a Executiva Nacional passe a deliberar sobre candidaturas e coligações nos estados. Também solicitaram que o presidente regional do MDB no Distrito Federal não execute qualquer decisão sobre esses temas sem autorização prévia da Presidência Nacional do partido.

Executiva Nacional vai analisar o caso

Após receber o pedido, Baleia Rossi convocou uma reunião da Executiva Nacional do MDB para o dia 11 de junho, às 18h, em formato virtual. O encontro terá como pauta a análise do requerimento apresentado pelos deputados do Distrito Federal.

Até que haja uma deliberação final da cúpula nacional, ficam suspensas todas as decisões do comando regional do MDB-DF relacionadas ao objeto do requerimento. Na prática, atos ou encaminhamentos sobre coligações e candidaturas majoritárias que contrariem a determinação nacional não produzirão efeitos.

Comissão fará relatório sobre a crise

Baleia Rossi também determinou a criação de uma comissão composta por cinco integrantes do MDB Nacional para avaliar a situação política e eleitoral da legenda no Distrito Federal. O grupo terá relatoria do deputado federal Isnaldo Bulhões (AL), atual líder do MDB na Câmara dos Deputados.

Na decisão, Baleia afirmou que a medida tem como objetivo subsidiar os trabalhos da Executiva Nacional, promover diálogo interno e apresentar um relatório sobre o cenário do partido no DF.

A suspensão das decisões regionais ocorre em um momento de definição das articulações para as eleições de 2026, especialmente em torno de alianças e candidaturas majoritárias. O impasse no MDB-DF agora passa a depender da avaliação da direção nacional da sigla, que decidirá os próximos passos após a análise do requerimento.