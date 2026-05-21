Celina rebate Ibaneis e diz que “sucessão nunca será submissão”

247 – A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reagiu nesta quarta-feira (20) às declarações do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e afirmou que “sucessão nunca será submissão”. A declaração foi feita após Ibaneis publicar vídeo nas redes sociais em que relatou “muitas decepções” com a atual chefe do Executivo local.

As informações foram publicadas pelo Metrópoles. Em resposta ao ex-governador, Celina disse ter recebido a fala “com muita serenidade” e destacou sua lealdade durante o período em que atuou como vice-governadora.

“Tenho plena consciência de que fui leal durante todo o tempo que estive ao lado dele como vice-governadora”, afirmou Celina.

Segundo a governadora, mesmo “em tempos muito difíceis”, ela cumpriu seu papel “com respeito, responsabilidade e espírito público”. Celina, no entanto, ressaltou que a atual função exige uma postura própria diante dos problemas do Distrito Federal.

“Mas hoje eu não sou mais vice-governadora, eu sou governadora. E governar exige, acima de tudo, compromisso com os fatos, mesmo quando eles são difíceis”, disse.

Crise no BRB e rombo nas contas públicas

Celina afirmou que assumiu o governo diante de problemas graves. Segundo ela, sua gestão herdou uma crise no BRB e um rombo bilionário nas contas públicas.

“É público, todos sabem, que eu herdei uma grave crise no BRB. Herdei também um rombo bilionário nas contas públicas. Tenho trabalhado dia e noite para resolver todos esses problemas, tomando decisões que, às vezes, desagradam a muitos”, declarou.

A governadora também afirmou que lealdade não significa subordinação política, mas compromisso com princípios e com a população.

“Lealdade é não trair os seus princípios, não fugir da verdade e nunca abandonar a população quando ela mais precisa”, afirmou.

“Sem mágoa, sem revanchismo”

Celina disse seguir “sem mágoa, sem revanchismo”, mas afirmou que permanecerá firme em suas convicções. Para ela, o Distrito Federal precisa avançar com transparência e responsabilidade.

“O Distrito Federal precisa avançar com transparência, responsabilidade e verdade”, afirmou.

A governadora também reforçou que seu governo terá “personalidade, transparência, espírito público, perto das pessoas e cuidando de quem mais precisa”.

Ao encerrar a resposta, Celina procurou diferenciar sua postura da movimentação eleitoral em curso.

“Tem muitas pessoas que estão preocupadas com a campanha. Eu estou preocupada em resolver os problemas do Distrito Federal”, disse.

Ibaneis fala em “decepções” e “realinhamento”

A crise política veio à tona após Ibaneis Rocha aparecer ao lado do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e afirmar que havia se decepcionado com Celina Leão.

“Nós apostamos na governadora Celina como um governo de continuidade daquilo que nós plantamos e de onde nós tiramos o desastre do DF. Infelizmente, ao longo dos últimos dias, nós tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas quer dizer um realinhamento”, declarou Ibaneis.

A troca pública de declarações expõe um momento de tensão entre antigos aliados e pode redesenhar o cenário político do Distrito Federal.