Projeto de parlamentar bolsonarista que prevê "incentivo fiscal" para compra de primeira arma avança na Câmara dos Deputados

247 - A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que prevê incentivos fiscais para a compra da primeira arma de fogo. O texto é de autoria do deputado bolsonarista Marcos Polon (PL-MS) e institui a Política Nacional de Acesso à Primeira Arma de Fogo (PNAPAF). A proposta prevê incentivos fiscais e acesso a linhas de financiamento a serem oferecidas por instituições financeiras. As informações são do G1.

A Comissão de Segurança Pública é composta majoritariamente por integrantes da chamada "Bancada da Bala". A medida foi aprovada de forma simbólica, sem registro nominal de votos, com manifestação unânime de apoio de todos os integrantes da frente. O projeto estabelece incentivo para brasileiros natos ou naturalizados que estejam em situação regular junto à Receita Federal e que não tenham registro anterior de arma de fogo.

Proposta não especifica como serão os incentivos

No entanto, a proposta não detalha os termos dos incentivos fiscais. Caso a lei seja aprovada e sancionada, a regulamentação deverá ocorrer por meio de decreto do governo federal. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e, posteriormente, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados.

O deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) manifestou posição contrária ao texto. "O feminicídio tem múltiplas causas. Essa cultura patriarcal é um elemento fundamental para essa violência do cotidiano. A arma de fogo só potencializa e aumenta o feminicídio", afirmou o parlamentar. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem afirmado que a proposta não deve prosperar.