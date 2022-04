PT vai ao Conselho de Ética da Câmara contra deputado que ameaçou Lula

O PT, presidido pela deputada Gleisi Hoffmann (PR), entrou com uma notícia-crime contra o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) no Conselho de Ética da Câmara edit

247 - O PT, presidente nacionalmente pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), entrou com uma notícia-crime contra o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) no Conselho de Ética da Câmara. O motivo foi um vídeo divulgado pelo parlamentar nas redes sociais, no qual ele manuseava uma arma de fogo enquanto fazia provocações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Não foi a primeira ameaça ao ex-petista em 2022, ano eleitoral. No dia 24 de março, circulou nas redes sociais um vídeo em que um homem na cidade de Gravatal, no Sul de Santa Catarina, praticou tiros ao alvo e fez ameaças a membros do PT.

Antes o vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) foi ameaçado de morte por neonazistas, assim como Lula, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e o ativista do movimento negro Antonio Isupério.

O PT entrou com representação contra o deputado Junio Amaral (PL-MG) no Conselho de Ética da Câmara. A ação de notícia-crime é motivada pelo vídeo divulgado pelo parlamentar nas redes sociais, no qual ele manuseava uma arma de fogo enquanto fazia provocações ao ex-presidente Lula pic.twitter.com/rZp7z4RnII — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 6, 2022

