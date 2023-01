Saiba o que pode acontecer com Bolsonaro após o vencimento do visto

Apoie o 247

247 - A hipótese de Jair Bolsonaro manter o visto oficial para continuar nos Estados Unidos acaba na próxima segunda-feira (30). Ele está na Flórida (EUA) desde 30 de dezembro. Portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo precisam comunicar ao governo norte-americano a alteração do status em até 30 dias. No caso de Bolsonaro, o relógio começou a contar a partir do momento em que ele deixou o cargo. O prazo se encerra no final do mês de janeiro.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, Bolsonaro possui visto de turista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro esteve em dezembro na embaixada dos EUA em Brasília (DF), onde o visto para turismo é concedido.

O governo americano não comenta casos específicos de visto, e não confirmou qual é exatamente a situação de Bolsonaro nos EUA. Em coletiva de imprensa no último dia 9, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, afirmou que, se um portador de visto oficial não estiver mais em solo norte-americano em nome do governo, "cabe a esse portador de visto deixar os EUA ou solicitar uma mudança dentro de 30 dias". Caso contrário, estará sujeito a deportação.

De acordo com o historiador americano James Green, professor da Universidade Brown e presidente do conselho da organização Washington Brazil Office (WBO), "como não há um crime declarado que tenha sido cometido por Bolsonaro até agora, acredito que seria difícil o governo americano deportá-lo". "Vai depender muito da situação do Brasil, se (o ministro) Flávio Dino pedirá extradição ou não, baseado em uma acusação”, afirmou.

O atual presidente dos EUA é Joe Biden (Partido Democracia). Ele sofre pressão de parlamentares democratas, para não permitir que Bolsonaro continue em solo americano. O ex-ocupante do Planalto brasileiro é alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal por conta dos atos golpistas no dia 8 de janeiro em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o STF. Policiais federais efetuaram prisões e abriram inquéritos.

