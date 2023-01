Visto oficial de Bolsonaro vence na próxima segunda

Governo dos EUA estipula que portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo precisam comunicar a alteração do status em até 30 dias. Contagem de Bolsonaro iniciou dia 1 edit

247 - O prazo do visto oficial utilizado por Jair Bolsonaro para entrar nos Estados Unidos como chefe de Estado vence na próxima segunda-feira (30), informa o jornal O Globo. Bolsonaro está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato.

No entanto, o líder dos terroristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no último dia 8, em uma tentativa de golpe de estado, Bolsonaro (PL) não tem mais data para retornar ao Brasil, onde deverá enfrentar complicações com a Justiça.

Não há uma confirmação do governo norte-americano sobre qual visto foi utilizado por Bolsonaro para entrar nos EUA. No entanto, há especulação que ele tenha entrado no país com visto diplomático por ter viajado de Brasília a Orlando em um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente.

De acordo com regras do governo dos EUA, portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos precisam comunicar a alteração do status em até 30 dias. No caso de Bolsonaro começou no dia 1 de janeiro, quando o presidente Lula (PT) tomou posse.

