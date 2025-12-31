Em mensagem de fim de ano, Fachin defende "transparência" do Judiciário

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu a independência, a transparência e a responsabilidade do Judiciário brasileiro em mensagem de fim de ano divulgada nesta quarta-feira (31). O pronunciamento ocorre após um ano marcado por forte tensão institucional e julgamentos históricos envolvendo ataques à democracia.

No texto assinado por Fachin, o ministro — que assumiu a presidência do STF em setembro de 2025 — reforça a necessidade de prestar contas à sociedade e de fortalecer a confiança pública nas instituições judiciais.

Ao longo da mensagem, Fachin afirma que “prestar contas à sociedade é obrigação” e define a transparência como “elemento constitutivo do Estado Democrático de Direito”. Segundo ele, a credibilidade do Judiciário depende de práticas contínuas e coerentes. “A confiança da sociedade é construída, dia após dia, pela coerência das decisões, pela responsabilidade das ações e pela abertura permanente ao aperfeiçoamento”, declarou.

O presidente do STF também projeta o próximo ano como um período de reconstrução institucional. Para Fachin, 2026 deve ser um “tempo de esperança renovada” e de “fortalecimento institucional”, sempre com a Constituição ocupando papel central. Ele destaca que o texto constitucional precisa permanecer como “limite e horizonte” da atuação dos Poderes da República.

O ano de 2025 foi marcado por julgamentos de grande impacto político e institucional no Supremo. Entre eles, esteve o processo conhecido como a “trama golpista”, que resultou na condenação de dezenas de envolvidos em ataques à democracia, incluindo Jair Bolsonaro (PL). O contexto reforçou o protagonismo do STF e ampliou o debate público sobre o papel da Corte.

Na íntegra da mensagem, Fachin reafirma o compromisso do Supremo com a ordem constitucional e os direitos fundamentais. “O Supremo Tribunal Federal reafirma, mais uma vez, sua lealdade inafastável com a Constituição da República e com a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos e fundamentais”, escreveu.

O ministro também enfatizou a importância da autonomia da magistratura e da segurança jurídica. “Reiteramos, igualmente, a imprescindibilidade da autonomia e da independência da magistratura, com integridade institucional e com a promoção contínua da segurança jurídica, da eficiência e da transparência”, afirmou.

Ao encerrar o texto, Fachin apontou desafios históricos ainda pendentes no país e defendeu que o Judiciário seja um ponto de estabilidade em meio às pressões sociais e políticas. “Em tempos de grandes expectativas e intensas demandas, o Poder Judiciário deve ser referência de firmeza, estabilidade institucional e de serviço à sociedade”, concluiu, desejando que 2026 seja marcado pela defesa da legalidade constitucional, da dignidade humana e da justiça social.

Leia a mensagem na íntegra:

"Ao Poder Judiciário e à sociedade brasileira,

O País tem hoje instituições firmes e sólidas que funcionam dentro do Estado de Direito no canteiro de obras da democracia.

Às vésperas de um novo ciclo, renovamos nosso compromisso constitucional e a gratidão pelo caminho percorrido, conscientes do momento decisivo que atravessam, no mundo de hoje, as instituições democráticas e a própria magistratura. É justamente em contextos de incerteza que se afirmam, com maior vigor, a responsabilidade, o diálogo republicano e a fidelidade à Constituição como fundamentos da vida em comum.

O Supremo Tribunal Federal reafirma, mais uma vez, sua lealdade inafastável com a Constituição da República e com a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos e fundamentais. Sem esses pilares, não há liberdade possível, nem justiça duradoura, nem dignidade plenamente assegurada.

Reiteramos, igualmente, a imprescindibilidade da autonomia e da independência da magistratura, com integridade institucional e com a promoção contínua da segurança jurídica, da eficiência e da transparência. A confiança da sociedade é construída, dia após dia, pela coerência das decisões, pela responsabilidade das ações e pela abertura permanente ao aperfeiçoamento.

Que 2026 se inaugure como tempo de esperança renovada, fortalecimento institucional e aprofundamento do compromisso republicano. Que nos acompanhem a serenidade para decidir, a coragem para proteger direitos e a convicção de que a Constituição permanece sendo, ao mesmo tempo, nosso limite e nosso horizonte.

Com votos de um final de ano sereno e de um novo ciclo pleno de paz, saúde e realizações, expressamos nossa confiança no futuro do Brasil e no trabalho conjunto de todas e todos que constroem, diariamente, a Justiça e a democracia.

Sabemos que o País ainda tem graves deveres históricos a cumprir. Em tempos de grandes expectativas e intensas demandas, o Poder Judiciário deve ser referência de firmeza, estabilidade institucional e de serviço à sociedade.

Que 2026 nos encontre unidos na defesa da legalidade constitucional, da dignidade da pessoa humana, da justiça social e de uma sociedade realmente livre, justa e solidária.

Brasília, 31 de dezembro de 2025

Luiz Edson Fachin

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça"